Slávny klub Newcastle United sa po ročnej prestávke vracia do Premier League

LONDÝN 24. apríla (WebNoviny.sk) – Futbalisti anglického klubu so slávnou minulosťou Newcastle United si dve kolá pred koncom tamojšej druhej najvyššej súťaže The Championship 2016/2017 zabezpečili postup do Premier League.

Zverencom španielskeho trénera Rafaela Beníteza dalo definitívu pondelkové domáce víťazstvo 4:1 nad tímom Preston North End. Newcastle sa vráti medzi elitu po jednej sezóne v The Championship.

Minulý pondelok si postup do Premier League zabezpečil Brighton & Hove Albion, ktorý je lídrom druhej najvyššej súťaže; dve kolá pred koncom má pred Newcastlom štvorbodový náskok. V play-off o postup do Premier League (hrá sa o zostávajúcu tretiu miestenku) sa predstavia štyria z kvinteta Reading, Sheffield Wednesday, Huddersfield, Fulham, Leeds United.

Výsledok pondelkového zápasu 44. kola druhej najvyššej anglickej futbalovej súťaže The Championship:

Newcastle – Preston North End 4:1