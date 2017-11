Video: Slovenskí futbalisti prehrali dobre rozbehnutý duel s Ukrajinou, víťazný gól strelila domáca hviezda (aktualizované)

aktualizované 10. novembra 22:16

ĽVOV 10. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti prehrali 1:2 s domácimi Ukrajincami v piatkovom medzištátnom prípravnom stretnutí v Ľvove.

Vedúci gól hosťujúceho tímu strelil v 10. min Lukáš Štetina, o vyrovnanie sa postaral v 39. min Andrij Jarmolenko. Po zmene strán sa presadil aj druhý hviezdny ukrajinský futbalista Jegen Konopľanka, ktorý rozhodol o tesnom víťazstve domácich.

V šiestom vzájomnom dueli oboch krajín si Ukrajinci pripísali nad Slovákmi druhý triumf (pri troch remízach a jednej prehre), skóre je už pre nich priaznivé 7:6. Futbalisti A-tímu SR absolvujú v utorok 14. novembra o 18.00 h v trnavskej City Arene ešte prípravný súboj proti Nórsku, bude to posledné vystúpenie slovenskej reprezentácie v tomto kalendárnom roku.

MEDZIŠTÁTNY PRÍPRAVNÝ ZÁPAS

ĽVOV

Ukrajina – Slovensko 2:1 (1:1)

Góly: 39. Jarmolenko, 54. Konopľanka – 10. Štetina, ŽK: 56. Rotaň – 41. Štetina, 49. Škrtel, 89. Hubočan, rozhodovali: Treimanis – Gudermanis, Spasjonnikovs (všetci Lot.)

Zostavy:

Ukrajina: Piatov (46. Koval) – O. Karavajev (63. Butko), Chačeridi (80. Šabanov), Ordec, Sobol – Rotaň – Jarmolenko, Marlos (77. Andrijevskij), Malinovskij (81. Šachov), Konopľanka (90. Miakuško) – Kolomojec

Slovensko: Dúbravka (46. Polaček) – Gyömbér (46. E. Sabo), Škrtel, Štetina (46. Lobotka), Hubočan – Škriniar – Duda, Hrošovský, Hamšík (64. Bero), A. Rusnák – A. Nemec (63. Mak)

Hlasy:

Andrij Ševčenko (tréner Ukrajiny): „S takým súperom, ako sú Slováci, chceme a potrebujeme hrať. Iste, ak by boli ešte lepší rivali, bolo by ešte lepšie, ale tento zápas mal pre nás svoju cenu. Som veľmi rád, že sme podržali víťaznú sériu mesta Ľvov.“

Ján Kozák (tréner SR): „Fantastická atmosféra, nasadenie, prístup hráčov perfektný, málokedy sa také niečo vidí v priateľskom stretnutí. Nebyť výsledku, keďže sme prehrali, bolo by to všetko výborné. Ukrajinský súper nám dal darček chybou brankára pri našom góle, my sme mu to gavaliersky vrátili, hneď dvakrát. Škoda, zápas bol tak rozohraný, že sme ho nemali prehrať. Iba takéto duely nás budú posúvať ďalej. Čím ich bude viac, v takejto futbalovej atmosfére a s takým silným súperom, tým lepšie pre nás. Bodaj by sme takéto zápasy hrali dva do mesiaca, rast mladých hráčov by musel byť zrejmý. V dnešnom stretnutí boli dobré momenty aj slabšie. Mrzia ma ľahké straty lôpt v strednom pásme, súper potvrdil svoju vysokú kvalitu práve v rýchlych protiútokoch do otvorenej obrany. Potrestal nás za naše chyby. Neporovnával by som to so vzájomnými zápasmi z kvalifikácie o postup na ME 2016. Ukrajina má šikovných futbalistov, pričom hovoriť o tých, ktorých poznáme, vlastne ani nemá zmysel.“

Matúš Bero (stredopoliar SR): „Zápas bol náročný. Terén nebol adekvátny a nedalo sa veľmi hrať po zemi, nemôžeme sa však vyhovárať. Ja som zahodil jednu šancu na vyrovnanie, o to viac to mrzí. Dvakrát sme neustrážili Jarmolenka a Konopľanku a potrestali nás. Futbal je o chybách.“

Marek Hamšík (stredopoliar SR): „Škoda výsledku, no myslím si, že vyhrali zaslúžene. Mali aj iné šance. Začiatok bol celkom dobrý, dali sme gól. Potom sme sa stiahli, oni nás dostali pod tlak. Bolo tam veľa nepresností, aj preto sme si neutvorili viac šancí.“

Lukáš Štetina (obranca SR, autor gólu): „Je krásne dať gól za národný tím. Zbieram skúsenosti. Nemali by sa stávať takéto chyby. Žiaľ, stalo sa. Som dosť sebakritický, prevažuje u mňa ten spáchaný gól.“

Milan Škriniar (obranca SR): „Začali sme veľmi dobre, dali sme gól po štandardke. Ukrajina má svoju kvalitu. Prehrali sme si to vlastnými chybami, aj o tom je futbal.“

Erik Sabo (obranca SR): „Pri treťom góle vystihli moju prihrávku. Snažil som sa potom nekaziť a darilo sa mi to. Až na tú chybu som so svojím výkonom spokojný. Zápasu by skôr svedčala remíza.“

I. polčas

V dueli krajín, ktoré si nevybojovali z európskej časti kvalifikácie postup na budúcoročné majstrovstvá sveta do Ruska, začali v Ľvov Arene lepšie Ukrajinci. Kolomojec ani Jarmolenko sa však nepresadili. Naopak, už v 10. min sa tešili hostia: Rusnák zahral štandardnú situáciu, hlavičku Hamšíka brankár Piatov vyrazil loptu iba pred seba a stopér Štetina už nemal problém streliť v druhom štarte svoj premiérový presný zásah v najcennejšom drese – 0:1.

Aktívnejší však boli domáci futbalisti, Chačeridiho pokus vyrazil Dúbravka a Kolomojcovi chýbali centimetre na zakončenie. Zverenci trénera Andrija Ševčenka sa však predsa len dočkali: v 39. min zaváhal Štetina, loptu mu vzal brazílsky rodák Marlos Romero Bonfim, presne prihral Jarmolenkovi a krídelník bundesligovej Borussie Dortmund poľahky prekonal Dúbravku – 1:1.

II. polčas

Po zmene strán skončil pokus Jevgena Konopľanku z priameho kopu tesne nad bránkou Slovenska. Spomenutý krídelník Schalke 04 Gelsenkirchen však potešil svojich priaznivcov v 54. min, keď po zlom rozohraní Erika Saba sa dostal k lopte, obstrelil kapitána Škrtela a hoci si striedajúci brankár hostí Polaček siahol na jeho strelu, od ľavej žrde skončila v jeho sieti – 2:1.

Slovenskí futbalisti sa nechceli zmieriť s nepriaznivým stavom a gólovým obratom v ľvovskom stretnutí; Hrošovský v 68. min trafil brvno domácej bránky a v 73. min po Dudovej aktivite namieril striedajúci Bero vedľa ľavej žrde. Keď v nadstavenom čase nevyrovnal hlavou Škrtel po centri Lobotku, odchádzali z trávnika Slováci s tesnou prehrou.