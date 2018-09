Video: Slováci začali v Lige národov neúspešne, o výhre Ukrajincov rozhodol prísny pokutový kop

ĽVOV 9. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou neúspešnú premiéru v novovytvorenej Lige národov. Zverenci trénera Jána Kozáka v súboji 1. skupiny B-divízie LN v ukrajinskom Ľvove prehrali s domácim výberom tesne 0:1. Stretnutie sa hralo pred prázdnymi tribúnami.

Prvá štyridsaťpäťminútovka priniesla „medzišestnástkový“ futbal s minimom šancí na oboch stranách. Najvážnejšiu príležitosť mal v 23. min Adam Nemec, ale jeho hlavička skončila vedľa ukrajinskej bránky. Po zmene strán príležitosti pribúdali len veľmi zriedka, veľké šance úplne absentovali. Jediný presný zásah stretnutia dosiahol v 80. min z pokutového kopu Andrij Jarmolenko.

Stredopoliar Marek Hamšík nastúpil v nedeľu na svoj 107. zápas v národnom tíme, čím sa v počte štartov v najcennejšom drese vyrovnal doterajšiemu rekordérovi Miroslavovi Karhanovi.

V siedmom vzájomnom zápase oboch výberov sa zrodila tretia prehra slovenského tímu, ktorý predtým nad Ukrajinským výberom raz zvíťazil a tri stretnutia sa skončili nerozhodne. V kalendárnom roku 2018 odohrali Slováci šiesty súboj a zaznamenali v ňom druhú prehru – predtým trikrát zvíťazili a raz remizovali.

Úvodné minúty stretnutia pred prázdnymi tribúnami veľa vzruchu nepriniesli, obaja súperi sa neúspešne snažili o rýchly gól. Po dvoch nepresných centroch Slovákov prišla aktivita domáceho kolektívu, no priniesla so sebou iba jeden zásah brankára Dúbravku pri centri Karavajeva z pravého krídla.

V 16. min sa Slováci postupným útokom dostali až do pokutového územia súpera, ale akcii chýbalo zakončenie. Veľkú šancu na prvý gól mal v 23. min A. Nemec, no jeho hlavička po centri Maka skončila tesne vedľa ukrajinskej bránky. Vzápätí spoza „šestnástky“ pálil nad Kucka, na opačnej strane Jaremčukov pokus „schoval“ v náruči M. Dúbravka. V 34. min priamy kop Malinovského len tesne minul horný roh slovenskej bránky. Tesne pred prestávkou po prihrávke od Maka pálil nad Weiss.

V 48. min domáci pohrozili z priameho kopu Malinovským, ale stopér Škrtel odvrátil loptu na roh. O päť minút neskôr Hamšík vysunul Maka, no brankár Piatov bol pri lopte skôr ako slovenský reprezentant. V 58. min preveril Dúbravkovu pozornosť Rakyckyj, vzápätí slovenský brankár vyrazil tečovaný pokus Matvijenka a chytil strelu Stepanenka.

V 72. min Ukrajinci poslali do pokutového územia tímu SR hneď niekoľko centrov, ale domáci futbalistu si ani v tomto prípade „nepotykali“ s koncovkou. Obranca Škriniar si potom nedal pozor a v „šestnástke“ fauloval striedajúceho Cygankova, grécky rozhodca nariadil pokutový kop. Jarmolenko si vybral pravý horný roh a aj keď si gólman M. Dúbravka siahol na loptu, tá skončila v jeho bránke. V 89. min mal slovenský tím veľkú šancu, no v skrumáži nedokázal dostať loptu do siete. V závere ešte Jarmolenko pálil priamo do náruče M. Dúbravku.

Hlasy (SITA, RTVS):

Ján Kozák (tréner SR): „Zápas ukázal, že sa stretli dve kvalitné mužstvá. Vyvíjalo sa to tak, ako sme si predstavovali, takže chlapcom nemôžem nič vyčítať. Škoda, že viaceré vecí, najmä v prvom polčase, sme nedotiahli do konca. Keď sme začínali mať prevahu, prišiel pokutový kop a prehrali sme. Bol to typický remízový zápas, ktorý sa skončil našou prehrou. Cítime teda veľké sklamanie, nezaslúžili sme si prehrať.“

Andrij Ševčenko (tréner Ukrajiny): „Vedeli sme, že to bude náročný duel, pretože proti sebe hrali rovnocenní súperi. Rozhodla trpezlivosť chlapcov. Moji hráči plnili pokyny, mali za úlohu neotvárať hru. K penalte sa nechcem vyjadrovať, rozhodca rozhodol a nič sa na tom nezmení. Zmeny počas zápasu priniesli osoh, noví hráči priniesli na hraciu plochu novú energiu. Triumf je zásluhou tímového výkonu našich hráčov.“

Milan Škriniar (obranca SR): „Súper si cezo mňa prehodil loptu a ja som sa snažil mu zabrániť v tom, aby ma predbehol. Natlačil som sa pred neho a on cezo mňa prepadol. Podľa mňa to penalta nebola, ale rozhodca to zapískal, čo sa dá robiť. Mali sme nejaké menšie či väčšie šance, tiež sme sa snažili podržať loptu a nielen ju odkopávať. Aj to bralo Ukrajincom sily, museli tiež behať, keď sme mali loptu na kopačkách. Škoda, že sme si nevypracovali ďalšie šance a niečo nám tam nepadlo.“

Martin Dúbravka (brankár SR): „Pri penalte som sa snažil ustáť to čo čo najdlhšie a znervózniť ho. Kopol to však hore a pre mňa to bolo zložitejšie. Brankára naštve, keď si pri jedenástke siahne na loptu a je tak blízko k tomu, aby ju chytil. Bol to opatrný a vyrovnaný zápas. Proti sebe nastúpili dve výborné mužstvá, technicky vyspelé. Terén síce nebol najlepší, ale chalani sa s tým dokázali vyrovnať. Striedali sa lepšie chvíľky s horšími a myslím si, že mali minimálne na remízu.“

Róbert Mak (stredopoliar SR): „Oba tímy sa striedali v kontrole lopty, bol to veľmi vyrovnaný zápas. Rozhodla penalta, ale aspoň remízu sme si zaslúžili. Bojovali sme a súper tiež nemal vyložené šance. Remíza by bola zaslúžená. Hralo sa bez divákov a chýbala tomu atmosféra. Mrzí nás, že si domov nevezieme aspoň bod. V Lige národov máme pred sebou ešte tri zápasy a nič nie je stratené. Musíme zabojovať naplno, všetko je ešte otvorené.“

Marek Hamšík (stredopoliar SR): „Bol to zápas na čistú remízu, na 0:0. Žiaľ, rozhodca odpískal penaltu, a tá rozhodla. Škoda, že sa hralo bez divákov. Bol to vyrovnaný a kvalitný duel, na oboch stranách dobrá defenzíva, v ofenzíve sa ťažko presadzovalo. Obidva tímy mali pred sebou rešpekt. Teším sa, že som vyrovnal Mira Karhana v počte štartov za slovenskú reprezentáciu. Je to ohromujúce číslo, som za to veľmi vďačný. Dúfam, že mám pred sebou ešte nejaké tie roky v reprezentácii a natiahnem to čo najviac.“