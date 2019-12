Video: Slovenky zdolali Dánky a postúpili do štvrťfinále MS vo florbale

Slovenské reprezentantky vo florbale sa na majstrovstiev sveta vo švajčiarskom Neuchateli predstavia medzi oktetom najlepších družstiev. V stredajšom stretnutí play-off o postup do štvrťfinále zvíťazili nad súperkami z Dánska 6:3. Hráčky trénera Michala Jedličku sa vo štvrtkovom štvrťfinále o 16.00 hod. stretnú s vicemajsterkami sveta Fínkami.

Slovenky si na šampionáte pripísali na konto druhé víťazstvo. V pondelok v dueli B-skupiny triumfovali nad Lotyškami 7:5. Nestačili však na ďalšie protivníčky v „béčku“ – Švédkam podľahli 1:23 a Češkám 3:19.

Družstvo spod Tatier v stredu položilo základ úspechu v úvodnej tretine, v ktorej zaznamenalo hneď tri presné zásahy. V prostrednej časti hry síce prišlo poľavenie, keď sa Dánkam podarilo znížiť na 3:4, ale v záverečnej tretine Slovenky pridali ďalšie dva góly a spečatili postup do štvrťfinále.

Slovenské reprezentantky cestovali do Švajčiarska s cieľom minimálne obhájiť piate miesto z „domáceho“ svetového šampionátu spred dvoch rokov. V porovnaní s MS 2017 síce prešiel slovenský tím výraznou obmenou, ale aj v omladenej verzii s viacerými 16-ročnými hráčkami si trúfa na prienik medzi najlepšie kolektívy na svete.

Majstrovstvá sveta žien vo florbale

Neuchatel

Slovensko – Dánsko 6:3 (3:1, 1:2, 2:0)

Góly: 1. a 50. K. Hudáková, 21. a 43. Šponiarová, 5. Ferenčíková, 7. Ďuríková – 6. Fjorderová, 28. Di Nardová, 31. Voldbyová

Hlasy

zdroj: szfb.sk

Michal Jedlička (tréner SR): „Do zápasu sme vstúpili dobre. Dánky sme dostali pod tlak, nastrieľali sme góly a prvá tretina bola z našej strany veľmi slušná. V druhej sme mali menší výpadok, súperky prebrali iniciatívu a narobili nám problémy. V tretej sme však zase začali hrať, odskočili sme a postrážili sme si svojou aktivitou výsledok. Vyhrali sme, môžeme byť spokojní. Zajtra treba na to nadviazať a podať lepší výkon ako proti Česku a Švédsku.“

Katarína Klapitová (kapitánka SR): „Bol to porovnateľný zápas s tým, ktorý sme zohrali v októbri v Nowom Targu. Znova som mala pocit, že sme boli o triedu lepšie, ale na ihrisku sa to nepodarilo potvrdiť až tak, ako by sme si priali. Do zápasu s Fínskom nesmieme ísť tak, ako do predošlých dvoch proti ťažkým súperom. Ak nadviažeme aspoň trochu na ten domáci zápas, ktorý sme hrali v Bratislave, a na tohtoročný s Lotyšskom a Dánskom, môžeme predviesť pekný florbal.“

Viktória Grossová (hráčka SR): „Ani jedna z nás nepomyslela na to, že by sme tento zápas mohli prehrať. Išli sme si sa svojím a hoci sme v priebehu druhej tretiny na chvíľku vypadli z tempa, zvládli sme to, vyhrali sme a splnili sme cieľ. Vedeli sme, že tento rok začíname v kvalitnejšej skupine, budeme mať pred sebou ťažké zápasy na úvod a každá sa musela sama za seba pripraviť na to, aby sme takéto kľúčové duely zvládli.“