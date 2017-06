Video: Slovenskí sokolíci odleteli na majstrovstvá Európy vo futbale

LUBLIN 13. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov už sa prepravili z Bratislavy do Lublinu, kde v piatok 16. júna o 20.45 h proti domácim Poliakom vstúpia do ME 2017 tejto vekovej kategórie (16. – 30. 6.).

Informáciu o prílete do dejiska priniesla facebooková prezentácia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) aj s fotografickou dokumentáciou. Tím SR sa v základnej A-skupine kontinentálneho šampionátu stretne aj s Angličanmi (19. júna o 18.00 h v Kielcach) a Švédmi (22. júna o 20.45 h v Lubline).