Video: Sopka Popocatépetl chrlila do vzduchu kamene a popol, ktorý zasypal okolité mestá

MEXIKO 23. januára (WebNoviny.sk) – Sopka Popocatépetl neďaleko mexického hlavného mesta Mexiko chrlila v utorok večer do vzduchu kamene a popol. Podľa miestnych úradov stĺp popola siahal až do výšky troch kilometrov a kamene dopadali do vzdialenosti viac než dva kilometre dolu svahmi.

Popol zasypal aj mestá ležiace severovýchodne od vulkánu v štáte Puebla. V okruhu 100 kilometrov od krátera žije približne 25 miliónov ľudí. Sopka Popocatépetl vysoká 5 426 metra vybuchuje pravidelne od roku 1994.