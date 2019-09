Video: Španieli s historicky druhým titulom, bronz z MS v basketbale si odnášajú Francúzi

Basketbalisti Španielska získali zlaté medaily na majstrovstvách sveta v Číne. V nedeľňajšom zápase o titul zdolali v Pekingu Argentínčanov presvedčivo 95:75.

Zverenci Sergia Scariola v priebehu celého finálového stretnutia kontrolovali hru a vybojovali pre krajinu z juhu Európy historicky druhú víťaznú trofej z pôdy svetových šampionátov.

V dueli o tretie miesto uspeli Francúzi, ktorí zvíťazili nad Austrálčanmi 67:59, hoci v tretej štvrtine prehrávali až o pätnásť bodov.

Španieli s druhou medailou

Španieli začali finálový súboj šnúrou siedmich získaných bodov v rade a krátko potom viedli už 14:2. Argentínčania sa v jednom momente síce dotiahli na rozdiel jediného bodu, no to bolo z ich strany všetko.

V útoku sa nemohli spoľahnúť na skúseného kapitána Luisa Scolu a ich manko postupom času narástlo cez 20 bodov. Španieli si komfortný náskok v záverečnej štvrtine postrážili a v posledných sekundách stretnutia už predčasne oslavovali.

Zaujímavosťou je, že španielski basketbalisti získali na MS iba druhý cenný kov, ale rovnako ako v roku 2006 si vybojovali zlato. Vtedy taktiež uspeli na ázijských palubovkách, vo finále si poradili s Grékmi 70:47 v japonskej Saitame. V historickej medailovej bilancii preto poskočili na piate miesto. Šiesta zostala Argentína, ktorá nedokázala nadviazať na titul z roku 1950.

Vo finále sa predstavila po 17 rokoch, v americkom Indianapolise v roku 2002 podľahla Juhoslávii 77:84 po predĺžení.

Francúzi otočili zápas o tretie miesto

Z bronzových medailí sa tešili Francúzi, ktorí dlho len doťahovali náskok súpera. Austrálčania vedení strelecky disponovaným Pattym Milssom v prvom polčase diktovali tempo hry a v tretej štvrtine dokonca odskočili na rozdiel pätnástich bodov (25:40).

Od tohto momentu sa však začali „protinožci“ trápiť v ofenzívnej fáze, čoho výsledkom bola strata náskoku v poslednej štvrtine. Francúzi sa dostali prvýkrát do vedenia až v 31. minúte, no aj to im stačilo na víťazstvo. Postupne sa odpútali na rozdiel ôsmich bodov a triumfovali 67:59.

Francúzi získali na pôde svetových šampionátov len druhú medailu a opäť bronzovú. Na predchádzajúcich MS v roku 2014 v súboji o tretie miesto zdolali hráčov Litvy 95:93. Naopak, Austrálčania stále márne čakajú na cenný kov. Konečné štvrté miesto je však pre nich historicky najlepším výsledkom.

Majstrovstvá sveta v basketbale mužov 2019

Čína

Finále

Argentína – Španielsko 75:95 (14:23, 17:20, 16:23, 28:29)

Najviac bodov: Deck 24, Laprovittola 17, Campazzo 11 – Llull 15, Gasol 14, W. Hernangómez, J. Hernangómez a R. Fernández po 11

Zápas o 3. miesto

Francúzsko – Austrália 67:59 (11:16, 10:14, 21:16, 25:13)

Najviac bodov: De Colo 19, Fournier 16, Albicy a Batum po 9 – Ingles 17, Mills 15, Kay 9