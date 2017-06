Video: Španielsko remizovalo s Kolumbiou, fanúšikovia pískali na Piquého

MURCIA 8. júna (WebNoviny.sk) – Keď sa už schyľovalo k pretrhnutiu španielskej šnúry deviatich zápasov bez prehry pod vedením Julena Lopeteguiho, striedajúci Álvaro Morata si v 87. min nabehol na center Saúla Ňígúeza a hlavou stanovil na konečných 2:2 v prípravnom súboji proti Kolumbii.

Morata bol jedným z troch hráčov Realu Madrid, ktorí sa už stihli “zotaviť” z osláv dvanásteho triumfu v Lige majstrov a boli v stredu k dispozícii reprezentačnému trénerovi. Okrem neho na trávniku v Murcii nechýbali Nacho a Marco Asensio, ďalšie trio Segio Ramos, Dani Carvajal a Isco sa ospravedlnilo.

Španieli viac držali loptu

Španieli viedli od 22. min po zásahu Davida Silvu, ktorému predchádzala skvelá nábehová prihrávka Pedra Rodrígueza z pravej strany. V 39. min však pohotový Edwin Cardona vyťažil z fatálnej chyby španielskeho stopérskeho dua Gerard Piqué – César Azpilicueta a od 55. min Kolumbijčania, mohutne povzbudzovaní stovkami svojich krajanov v hľadisku Estadio Nueva Condomina, dokonca viedli.

Radamel Falcao hlavou po rohovom kope poslal hostí do vedenia, keď ho nepokryl Azpilicueta. Španieli mali v zápase vyše 70-percentné držanie lopty, 16 streleckých pokusov, ale dočkali sa až v samom závere. Po uspávacej sérii 12 prihrávok v strede poľa prišla dobrá lopta na ľavú stranu pre Ňígueza a jeho center na hlavu Moratu bol napokon gólový.

“Boli sme lepším tímom, ale náš súper bol veľmi efektívny. Vedeli sme, že to bude náročný zápas proti skvelému mužstvu. Každopádne, dobre sme sa otestovali,” uviedol 50-ročný kouč Španielov Lopetegui. Odvtedy, čo po neúspešných ME 2016 nahradil pri národnom kormidle Vicente del Bosqueho, dosiahol tretiu remízu popri šiestich víťazstvách.

Piskot na Piquého

Lopetegui sa vyjadril aj k piskotu fanúšikov na adresu 88-násobného reprezentanta Piquého. “Nie je to férové, že sa na neho píska. Za to všetko, čo odviedol pre reprezentáciu, si to nezaslúži. Pískanie ľudí ma však neznepokojuje. Starám sa najmä o to, aby sme sa zlepšovali ako tím. A môžem povedať, že máme fantastickú atmosféru v tíme,” vyhlásil Lopetegui na webe soccerway.com.

V španielskych médiách sa však objavili fotografie, ako práve Lopetegui niečo hovorí Piquému pred súbojom s Kolumbiou a údajne sa to týkalo správania tohto futbalistu. Tréner národného tímu to však poprel. “Kedykoľvek sa rozprávam s hráčom na trávniku, vždy je to len o futbale. Nezamieňajme si interpretáciu s invenčnosťou. Vymýšľať si je škodlivé,” povedal Lopetegui.

Na pískanie fanúšikov podráždene reagoval aj Piqué, ale svoj hnev 30-ročný stopér FC Barcelona, ktorý v minulosti podporil nezávislosť Katalánska od Španielska, otočil proti médiám.

“Už na mňa nepískali od európskeho šampionátu, ale vy sa na to zakaždým pýtate a znova sa to začalo. Stále počúvam, či je to z dôvodov môjho politického presvedčenia, ale o tom som predsa hovoril už minimálne dvadsaťkrát. Pozrite sa na správy v novinách,” osopil sa na médiá Piqué, cituje ho aj portál goal.com.

Zápas s Kolumbiou bol pre Španielsko prípravou na nedeľňajší kvalifikačný duel o postup na MS 2018 do Ruska v Skopje proti Macedónsku. Španieli sú na čele G-skupiny s 13 bodmi z 5 zápasov, ale len zásluhou lepšieho skóre pred Talianmi.

Španielsko – Kolumbia 2:2 (1:1)

Góly: 22. David Silva, 87. Morata – 39. Cardona, 55. Falcao