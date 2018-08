Video: Spartak Trnava mal v LM Crvenu Zvezdu na lopate, Bakoša mrzí nevyužitá obrovská šanca

TRNAVA 15. augusta (WebNoviny.sk) – Nádej slovenského futbalového šampióna FC Spartak Trnava na účinkovanie v skupinovej fáze alebo aspoň play-off Ligy majstrov 2018/2019 dlho žila, ale napokon ju ukončilo v 3. predkole srbské mužstvo Crvena zvezda Belehrad.

Po remíze 1:1 na Balkáne sa v utorňajšej odvete v riadnom hracom čase zrodil rovnaký výsledok. V následnom predĺžení mali viac šťastia hostia, ich rýchlu kontru v 98. min premenil na postupový zásah Nemanja Radonjič.

Gólový scenár ako v Belehrade

„Andeli“ pritom vstúpili do odvety sľubne – už v 6. min otvoril skóre presnou hlavičkou Marek Bakoš, keď profitoval z presného centra Andreja Kadleca. Ihneď po rozohrávke však hostia vyrovnali, presadil sa rovnako hlavou Ben Nabouhane.

„Bol to pohárový zápas, ktorý sa pre nás začal výborne. Dali sme gól, ale potom sa zopakovalo to, čo sa stalo v Belehrade, akurát v opačnom podaní. Inkasovali sme a išlo sa od nuly s tým, že pre nás bolo veľmi dôležité v ďalšom priebehu neinkasovať. Následne sa hralo medzi šestnástkami, šance sa vytvárali veľmi ťažko. S pribúdajúcim časom to bolo čoraz opatrnejšie. Futbal sa hrá na góly. Crvena zvezda využila šance a to rozhodlo o jej postupe. Sme z toho teraz trochu smutní,“ uviedol po stretnutí pred zástupcami médií strelec jediného trnavského gólu v odvete Bakoš.

„Je otázne, ako by sa ten zápas vyvíjal, keby sme nedostali gól na 1:1. Napriek tomu sme mohli súpera zdolať. Mali sme ho ´na lopate´. Hostia tam mali jeden ´závar´, my sme mali na konci čistú šancu,“ pripomenul 35-ročný rodák z Novej Bane.

Výkon na hranici možností

Kmeňového hráča českej Viktorie Plzeň, ktorý prišiel do „malého Ríma“ na polročné hosťovanie, mrzela nevyužitá možnosť z 82. min, keď mohol rozhodnúť o triumfe Trnavy. Zblízka však napálil loptu iba do gólmana belehradského tímu Milana Borjana a vyše 18 000 divákov na tribúnach City Areny (s výnimkou približne dvoch tisícok Srbov) sa netešilo. „Naša šanca prišla, hostia spravili chybu a ´mal som to na nohe´. Nepodarilo sa mi skórovať a nakoniec súper v predĺžení podobnú príležitosť premenil, a preto postúpil. Myslím si, že vtedy sa pre nás zlomil zápas. Do konca stretnutia chýbal kúsok, možno desať minút… Je však ťažké teraz polemizovať. Súper hral výborne, my sme podali výkon na hranici našich možností,“ podotkol 14-násobný slovenský reprezentant.

Trnavčania sa po rozlúčke v LM presunú do Európskej ligy. V play-off kontinentálneho pohára číslo dva nastúpia proti slovinskej Olimpiji Ľubľana alebo fínskemu klubu HJK Helsinki. Ich súper bude definitívne známy až po štvrtkovej odvete 3. predkola EL, prvý duel vyhrali Slovinci 3:0. Bakoš dúfa, že Spartak si v následnom dvojzápase napraví chuť a na jeseň sa predstaví aspoň v skupinovej fáze EL.

„Tento zápas ukázal, že Trnava sa môže pobiť o európske poháre a máme šancu do tohto mesta priniesť európsku súťaž. Ľudia na tribúnach boli fantastickí a zaslúžia si to. Mal som zimomriavky z toho, ako nám fandili. Vydáme zo seba všetky sily, aby sa tu naďalej hrala európska súťaž,“ skonštatoval Marek Bakoš.