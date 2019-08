Video: Spochybňovanie SNP nie je podľa premiéra Pellegriniho vôbec namieste

Spochybňovanie Slovenského národného povstania (SNP) nie je podľa predsedu vlády SR Petra Pellegriniho vôbec namieste.

Vojenská prehliadka v Banskej Bystrici

Ako napísal na svojom facebookovom profile, veľmi ho mrzí, že niektorí ľudia začali spochybňovať oslavy SNP, ktoré majú byť budúci týždeň v Banskej Bystrici.

„Či má byť vojenská prehliadka, ktorá v Banskej Bystrici bude po dlhých rokoch, keď sa predstaví slovenská armáda, pretože to patrí k našej histórii a národnej hrdosti. A posielam im odkaz – nech prídu 29. augusta do Banskej Bystrice a nech to, že nechcú tieto oslavy, povedia priamo do očí tým, ktorí tam budú sedieť v prvom rade a ktorí hrôzy druhej svetovej vojny prežili na vlastnej koži,“ napísal Pellegrini.

V prípade, ak sa vám video nezobrazilo, kliknite sem

Pochod náučným partizánskym chodníkom

Premiér sa v sobotu zúčastnil na 31. ročníku pochodu Náučným partizánskym chodníkom Skýcov – Zlatno. Tento pochod sa uskutočňuje už od roku 1988. Vznikol z iniciatívy priameho účastníka partizánskych bojov genpor. v. v. Jána Husáka a vtedajších starostov obcí Zlatno a Skýcov.

Obyvatelia obcí Zlatno a Skýcov v okrese Zlaté Moravce sa aktívne zapájali do protifašistického odboja, či už priamou účasťou na bojoch, alebo hospodárskou či spravodajskou podporou partizánskych skupín.

Nacistickí vojaci za pomoc protifašistickému odboju obec Skýcov 16. marca 1945 vypálili a 13 jej obyvateľov odvliekli do koncentračných táborov. Obete SNP a druhej svetovej vojny pripomínajú v oboch obciach vojnové pamätníky.

Viac o téme: Oslavy 75. výročia SNP