Video: Šprintérsky kráľ Usain Bolt sa lúčil s Ostravou, skočil si aj do diaľky

OSTRAVA 29. júna (WebNoviny.sk) – Tradičné gesto trhača bleskov a po ňom víťazstvo. Spievanie jamajskej hymny s rukou na srdci a veľké ďakujem v žlto-zelenej farbe od fanúšikov na južnej tribúne.

Šprintérsky kráľ Usain Bolt sa lúčil s Ostravou, mestom, kde okrem rodnej Jamajky počas kariéry súťažil najčastejšie.

Poskakoval a strúhal víťazné grimasy

V stredu večer síce nebol extrémne rýchly (10,06) a pred mocne dobiedzajúcim Kubáncom Yunierom Pérezom si nemohol dovoliť ani oslavné gesto pred cieľom, ale stihol ešte raz zvíťaziť. V Ostrave po deviaty raz a na rozlúčku. “Ďakujeme za všetky tie roky, ale u nás si naďalej kedykoľvek vítaný,” vravel Boltovi riaditeľ Zlatej tretry Alfons Juck. “Vďaka, prídem,” odvetil Bolt.

Najrýchlejší šprintér atletickej histórie na pohľad nebol veľmi dojatý, ale to k Boltovi ani nepasuje. Rozlúčku si užil iným spôsobom. Tradične poskakoval a strúhal víťazné grimasy do nachystaných kamier či fotoaparátov, ale najmä k nadšeným fanúšikom. Neskôr sa im hodnú chvíľu podpisoval, z vítkovického štadióna sa mu nechcelo. K tomu mu znela do uší celosvetovo známa skladba šampiónov “Simply the Best”, čiže “Jednoducho najlepší.”

Neplánované skoky do diaľky

Na Ostravu to bol až príliš teplý letný podvečer, ale v chrbte a na rukách príjemne mrazilo. S Boltom odchádza nielen držiteľ 8 zlatých medailí z olympijských hier, ale najmä šoumen a najväčšia atletická celebrita.

A nebol by to Bolt, ak by na záver nevymyslel čosi neplánované. Dávno po tom, čo dozneli ovácie tribún aj hudba z reproduktorov, sa objavil v sektore skoku do diaľky a za potlesku približne dvoch desiatok organizačných pracovníkov si len tak vyskúšal dva pokusy. Nemerali sa, ale oslavné gesto nechýbalo.

Bolta baví baviť sa aj na sklonku kariéry. Svetový rekordér v diaľke Mike Powell (895 cm) svojho času povedal, že práve tento Jamajčan je so svojou výškou a rýchlymi nohami adeptom na prekonanie 9-metrovej hranice. Už to nestihne, lebo dal prednosť naplneniu statusu legendy šprintu. A v auguste na MS v Londýne súťažne pobeží posledný raz.