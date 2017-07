Video: Špurt 4. etapy Tour de France poznačili pády, Peter Sagan finišoval druhý (aktualizované)

aktualizované 4. júla o 17:49

VITTEL 4. júla (WebNoviny.sk) – Francúz Arnaud Démare z tímu FDJ sa stal víťazom 4. etapy 104. ročníka cyklistických pretekov Tour de France, ktorá mala štart v Mondorf Les Bains a po 207,5 km sa skončila hromadným šprintom vo Vitteli. Démare najlepšie zrežíroval typicky šprintérsku koncovku na takmer úplnej rovine, keď zdolal

Slováka Petra Sagana (Bora-Hansgrohe) a Nóra Alexandra Kristoffa (Kaťuša-Alpecin). Sagan sa v celkovom poradí posunul už na druhé miesto s odstupom 7 sekúnd na lídra Brita Gerainta Thomasa. Tretí je obhajca celkového triumfu Christopher Froome s mankom 12 sekúnd.

Cavendishov pád po kontakte so Saganom

Sagan mal v cieľovej rovinke kontakt s britským rýchlikom Markom Cavendishom, ktorý potom skončil po škaredom páde na zemi. Podľa prvých informácií sa Tour de France pre neho skončila. Ak sa preukáže Saganovo zavinenie, výsledky etapy sa ešte môžu zmeniť.

Dvadsaťsedemročný rodený Žilinčan Peter Sagan si pripísal na Tour de France 36. pódiové umiestnenie v kariére, devätnástykrát skončil na 2. priečke. V tomto ročníku už má na konte jedno víťazstvo, ktoré sa zrodilo v pondelok v Longwy.

“Nevedel som, že mám napravo Marka Cavendisha, iba som sa snažil ísť v háku za Kristoffom. Taký je šprint, samozrejme, veľmi ma mrzí, čo sa stalo Markovi. Nie je pekné to vidieť,” uviedol Peter Sagan v prvom televíznom interview. Podľa televíznych informácií sa bol Sagan ospravedlniť Cavendishovi k tímovému autobusu Dimension Data.

Demare !!! pic.twitter.com/0lm0ZN03pz — Le Tour de France (@LeTour) 4. júla 2017

Démare vybojoval pre Francúzsko prvé etapové víťazstvo v šprintérskom závere na rovine od roku 2006, keď sa takto v Štrasburgu tešil Jimmy Casper. Démare je novým lídrom bodovacej súťaže a v stredu si na seba navlečie zelený dres. Pred druhým Petrom Saganom má náskok 29 bodov.

V stredu čaká na pelotón TdF prvá vážna horská skúška v pohorí Vogézy. Etapa meria 160,5 km a vyvrcholí 5,9 km dlhým stúpaním na La Planche des Belles Filles s priemerom 8,5% do výšky 1035 m. Bude to jeden z troch dojazdov do kopca na trase TdF 2017.

Hrdinom etapy bol van Keirsbulck

Utorková štvrtá etapa na 104. ročníku cyklistických pretekov Tour de France ponúkla ďalšiu šancu pre šprintérov a tiež pre Petra Sagana obliecť sa po prvý raz v tohtoročnej edícii do obľúbeného zeleného dresu pre lídra bodovacej súťaže.

Cyklisti vyrazili z luxemburskej dedinky Mondorf-les-Bains, rodiska známych cyklistických bratov Schleckovcov. Prejazd cez Luxembursko mal len 7,5 km, stále sa išlo na juh a po 207,5 km sa finišovalo vo francúzskom Vitteli pri pohorí Vogézy.

Hrdinom etapy bol Belgičan Guillaume van Keirsbulck (Wanty – Groupe Gobert), ktorý sa prakticky ihneď po štarte vzdialil z pelotónu a už po 3 km mal náskok jeden a pol minúty. Belgičan upaľoval vpred ako o život, po 20 km mal k dobru 7:30 min a po 35 km presne 10 minút. Stoštrnásty muž priebežného celkového poradia sa dostal dokonca na takmer 14 minút pred pelotón, až potom začal jeho náskok klesať.

Van Keirsbulck napokon nerozšíril počet ôsmich jazdcov, ktorí v histórii TdF dotiahli svoj sóloúnik aj do víťazného konca. Na rýchlostnej prémii na 157,5 km v Govilleri, ktorú s prehľadom vyhral, mal ešte stále k dobru 2:40 min. Peter Sagan príkladne zabojoval v špurte hlavného poľa a napokon získal 15 bodov do súťaže o zelený dres, keď ho zdolal iba Francúz Arnaud Démare (FDJ). Náskok lídra bodovacej súťaže Marcela Kitttela (Quick-Step Floors) vtedy virtuálne stiahol na 12 bodov.

Odvážny Belgičan v úniku si neskôr podmanil aj jedinú vrchársku prémiu na Col des Trois-Fontaine (IV. kat., dĺžka 1,9 km, priemerný sklon 7,4 %), vtedy mal naposledy minimálne minútový náskok 22 km pred cieľom. O ďalších 6 km už Van Keirsbulcka pelotón zhltol, satisfakciou pre neho môže byť fakt, že do stredajšej etapy pôjde s červeným číslom pre najbojovnejšieho jazdca. V úniku bol 190 km.

Špurt poznačili pády

V záverečných 10 km sa začal boj o pozície vo veľmi početnom pelotóne, vpredu sa držali aj obaja bratia Saganovci či ďalší jazdci tímu Bora-Hansgrohe. Štyri kilometre pred cieľom boli aktívni jazdci tímu Kaťuša-Alpecin, vpredu zatiaľ chýbal v zelenom jazdiaci Marcel Kittel.

Na začiatku posledného kilometra boli vpredu dvaja pretekári tímu Dimension Data, v čelnej skupine na rozdiel od Kittela nechýbal ani Peter Sagan. V nervóznom závere nechýbali pády aj favoritov.

Najväčšiu smolu mal Mark Cavendish, ktorý po kontakte s Petrom Saganom skončil na zemi pravdepodobne so zlomeninou ruky a Tour de France sa pre neho predčasne skončila. V samom závere mal najviac síl Arnaud Démare, ktorý si v drese francúzskeho majstra vybojoval prvý etapový triumf na TdF. Sagan bol druhý a Nór Alexander Kristoff tretí.

Výsledky – Tour de France 2017:

4. etapa (Mondorf-les-Bains – Vittel, 207,5 km): 1. Arnaud Démare (Fr.) FDJ 4:53:54 h, 2. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, 3. Alexander Kristoff (Nór.) Kaťuša-Alpecin, 4. André Greipel (Nem.) Lotto Soudal, 5. Nacer Bouhanni (Fr.) Cofidis, 6. Adrien Petit (Fr.) Direct Énergie – všetci rovnaký čas ako víťaz, 7. Jürgen Roelandts (Belg.) Lotto Soudal, 8. Michael Matthews (Aus.) Sunweb – obaja +7 s, 9. Manuele Mori (Tal.) UAE Team Emirates, 10. Tiesj Benoot (Belg.) Lotto Soudal – obaja +10

Poradie po 4. etape: 1. Geraint Thomas (V. Brit.) Sky 14:54:25 h, 2. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +7 s, 3. Christopher Froome (V. Brit.) Sky, 4. Michael Matthews (Aus.) Sunweb – obaja +12, 5. Edvald Boasson Hagen (Nór.) Dimension Data +16, 6. Pierre Latour (Fr.) Ag2r La Mondiale +25, 7. Philippe Gilbert (Belg.) Quick-Step Floors +30, 8. Michal Kwiatkowski (Poľ.) Sky, 9. Tim Wellens (Belg.) Lotto Soudal – obaja +32, 10. Arnaud Démare (Fr.) FDJ +33

Bodovacia súťaž: 1. Arnaud Démare (Fr.) FDJ 124 bodov, 2. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 95, 3. Marcel Kittel (Nem.) Quick-Step Floors 80

Súťaž vrchárov: 1. Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac 3 body, 2. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, 3. Taylor Phinney (USA) Cannondale-Drapac, 4. Nils Politt (Nem.) Kaťuša-Alpecin – všetci po 2