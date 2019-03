Video: SSC Neapol v šlágri Serie A podľahol Juventusu, Hancko sedel medzi náhradníkmi „fialiek“

Juventus Turín zvýšil svoj náskok na čele Serie A už na 16 bodov.

RÍM 3. marca (WebNoviny.sk) – Šláger 26. kola najvyššej talianskej futbalovej súťaže, ktorým bol súboj prvého s druhým, lepšie zvládol Juventus Turín. Líder zvíťazil nad Neapolom 2:1. „Partenopei“ v zostave už bez slovenského futbalistu Marka Hamšíka, ktorý v zime prestúpil do Číny, nevstúpili do tohto stretnutia najlepšie.

Už v 25. min oslabil domácich gólman Maret, ktorý za faul mimo šestnástky putoval predčasne pod sprchy. Hostia ponúknutú výhodu zužitkovali v 28. a 39. min. Do dvojgólového náskoku dostali Juventus Miralem Pjanič a Emre Can. Neapolčania sa do zápasu vrátili po hodine hry, keď gólom Josého Callejóna znížili na 1:2.

Vyrovnanie v záverečnom stretnutí nedeľňajšieho programu mal na kopačke Lorenzo Insigne, ale jeho pokutový kop zastavila ľavá žrď. Juventus Turín zvýšil svoj náskok na čele Serie A už na 16 bodov.

Serie A – 26. kolo

výsledky nedeľňajších zápasov

FC Turín – Chievo Verona 3:0 (0:0)

Góly: 76. Belotti, 90.+ Rincón, 90.+ Zaza

FC Janov – Frosinone 0:0

ČK: 34. Cassata (Frosinone)

SPAL Ferrara – Sampdoria Janov 1:2 (0:2)

Góly: 90.+ Kurtič – 4. a 11. Quagliarella

Udinese Calcio – Bologna 2:1 (1:1)

Góly: 25. De Paul (z pok. kopu), 79. Pussetto – 39. Palacio

Atalanta Bergamo – Fiorentina 3:1 (2:1)

Góly: 28. Iličič, 34. A. Gómez, 59. Gosens – 3. Muriel

Dávid Hancko (Fiorentina) sedel na lavičke náhradníkov

Neapol – Juventus Turín 1:2 (0:2)

Góly: 61. Callejón – 28. Pjanič, 39. Can, ČK: 25. Maret – 47. Pjaničpo druhej ŽK

Tabuľka Serie A

1. Juventus Turín 26 23 3 0 55:16 72

2. Neapol 26 17 5 4 47:20 56

3. AC Miláno 26 13 9 4 39:22 48

4. Inter Miláno 26 14 5 7 38:22 47

5. AS Rím 26 12 8 5 49:36 44

6. Lazio Rím 25 12 5 8 36:27 41

7. Atalanta Bergamo 26 12 5 9 54:37 41

8. FC Turín 26 10 11 5 33:22 41

9. Sampdoria Janov 26 11 6 9 43:33 39

10. Fiorentina 26 8 12 6 41:32 36

11. Sassuolo 26 7 10 9 35:41 31

12. FC Janov 26 7 9 10 32:41 30

13. Parma 26 8 6 12 28:40 30

14. Cagliari 26 6 9 11 23:37 27

15. Udinese Calcio 25 6 7 12 21:32 25

16. SPAL Ferrara 26 5 8 13 23:38 23

17. Empoli 26 5 7 14 33:51 22

18. Bologna 26 3 9 14 20:39 18

19. Frosinone 26 3 8 15 19:49 17

20. Chievo Verona 26 1 10 15 19:51 10*

Pozn.: *Chievu Verona odrátali tri body