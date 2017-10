Video: Stamkos zariadil výhru Tampy, Pániková gólová séria skončila

NEW YORK 13. októbra (WebNoviny.sk) – Hokejisti Minnesoty Wild zvíťazili nad hráčmi Chicaga Blackhawks 5:2 v štvrtkovom stretnutí zámorskej NHL. K prvému dvojbodovému duelu Wild v sezóne prispeli najmä gólman Devan Dubnyk, ktorý vychytal 36 streleckých pokusov Blackhawks, a útočník Chris Stewart, ktorý pridal dva presné zásahy.

„Čiernym jastrabom“ sa po prvýkrát v ročníku nepodarilo streliť viac než dva góly. Slovenský krídelník Richard Pánik nebodoval, jeho produktívna séria sa tak skončila po štyroch zápasoch.

Kapitán bleskov Stamkos

Tampa Bay zdolala Pittsburgh 5:4 a po takmer roku sa strelecky presadil kapitán „bleskov“ Steven Stamkos. Jeho predchádzajúci gól padol 15. novembra 2016 proti Detroitu. V tom istom zápase kanadský center s macedónskymi koreňmi utrpel zranenie kolena a vynechal zvyšok sezóny.

„Vedel som, že to je len otázka času, takže som si z toho nerobil ťažkú hlavu. Som šťastný, že môžem opäť hrať hokej, a rád, že môžem byť súčasťou tohto tímu,“ uviedol Stamkos pre nhl.com. Stamkosov gól do siete „tučniakov“ padol v čase 23:49 min v presilovej hre a vyrovnal ním rekord dlhoročného kapitána Tampy Bay Vincenta Lecavaliera, obaja zaznamenali 112 gólov v početnej prevahe.

Florida uspela nad St. Louis

Obranca Lightning Slater Koekkoek strelil proti Penguins svoj prvý gól v NHL a neskôr k nemu pridal aj druhý, jeho spoluhráč Tyler Johnson nazbieral štyri asistencie.

Florida uspela nad St. Louis, zvíťazila 5:2. Pre brankára „panterov“ Roberta Luonga to bolo 454. víťazné meranie síl v najprestížnejšej hokejovej súťaži sveta, vďaka čomu sa dostal na štvrté miesto v počte triumfov medzi gólmanmi NHL.

„Samozrejme, je to pekné, ale môj hlavný cieľ je dostať tento tím do play-off. Jediná cesta, ako na to, je pripísať si ďalšie víťazstvá a rekordy s tým pôjdu ruka v ruke. O týchto veciach sa porozprávame po sezóne. Momentálne sa sústredím na ďalšie triumfy a na to, aby sa náš tím dostal do play-off,“ povedal Luongo.

Winnipeg aj s Markom Daňom v zostave zdolal Vancouver 4:2. Detroit Tomáša Tatara rovnakým výsledkom uspel nad Arizonou.

SUMÁRE NHL

štvrtok

Florida – St. Louis 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Góly: 22. McCoshen (Brickley, Bjugstad), 23. Trocheck (Sceviour), 28. McCann (Vrbata, Ekblad), 44. Ekblad (Huberdeau, Barkov), 55. Bjugstad (McCann, Brickley) – 22. P. Stastny (Tarasenko, Pietrangelo), 59. Dunn (Upshall, Pietrangelo)

Tampa Bay – Pittsburgh 5:4 (2:1, 3:2, 0:1)

Góly: 7. Koekkoek (Kunitz, Straalman), 20. Hedman (Killorn, Kučerov), 24. Stamkos (Namestnikov, Killorn), 30. Kučerov (Coburn, Killorn), 38. Koekoek (Killorn, T. Johnson) – 14. Guentzel (Letang, Rust), 29. Sheary (Ruhwedel, A. Niemi), 35. Rust (Guentzel, Määttä), 51. Hunwick (McKegg, P. Kessel)

Peter Budaj (Tampa Bay) do stretnutia nezasiahol

Nashville – Dallas 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Góly: 24. Girard (P. K. Subban, McLeod), 27. F. Forsberg (Girard, Johansen), 56. Arvidsson (F. Forsberg), 59. P. K. Subban – 9. Jamie Benn (Spezza, J. Klingberg)

Chicago – Minnesota 2:5 (0:0, 0.1, 2:4)

Góly: 49. Hartman (Kero, P. Kane), 60. Toews (Forsling, Hartman) – 40. E. Staal (Coyle), 51. Stewart (Zucker), 53. Zucker (Reilly, Cullen), 56. Stewart (Ennis, Spurgeon), 58. Koivu (Eriksson Ek, Quincey)

Richard Pánik (Chicago) odohral 15:22 min, 0+0, -1, 6 trestných minút, 1 strela, 3 „hity“

Vancouver – Winnipeg 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Góly: 8. D. Sedin (Boeser, Vanek), 53. C. Tanev (Gagner) – 10. Morrissey (Trouba, Little), 36. Laine (Little, Kulikov), 39. Myers (Copp), 60. Ehlers

Marko Daňo (Winnipeg) 5:46 min, 0+0, 2 trestné minúty

Arizona – Detroit 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Góly: 27. Keller (Martinook, Stepan), 39. Keller (Domi, Ekman-Larsson) – 32. Frk (Green), 40. Zetterberg (D. Larkin, Green), 57. Glendening (D. Larkin), 59. Nielsen (Helm, Ericsson)

Tomáš Tatar (Detroit) 18:27 min, 0+0, 3 strely, 1 hit

San Jose – Buffalo 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Góly: 3. Hertl (Labanc, Bödker), 16. Tierney (Donskoi, Meier), 35. Meier (Donskoi, Tierney) – 13. Pominville (Eichel, Girgensons), 27. Pominville (Eichel, Girgensons)