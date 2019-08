Video: Sterling je ako Drogba pred deviatimi rokmi, sezónu v Premier League začal hetrikom

Nová futbalová sezóna v Anglicku sa ešte ani poriadne nezačala a Raheem Sterling už má na konte osem gólov. Päť gólov strelil 24-ročný jamajský rodák v prípravných zápasoch a tri pridal hneď v prvom zápase Premier League proti West Hamu.

K demolácii súpera 5:0 na Olympijskom štadióne v Londýne prispel hetrikom v rozpätí 40 minút. Obhajca titulu Manchester City rázne odpovedal na štyri góly vicemajstra FC Liverpool z piatkovej ouvertúry ligového ročníka 2019/2020.

„V prvom polčase sme boli akýsi ospalí a pomalšie sme sa rozbiehali. Odvtedy, ako sme dosiahli druhý gól bol však náš výkon brilantný. Keď sme rozplietli súperovu defenzívnu pavučinu, dostali sme sa do rytmu a už to išlo,“ uviedol Raheem Sterling.

Výborné prihrávky Mahreza

Anglický reprezentant sa prvýkrát uviedol v 51. min, keď profitoval z dobrej práce a prihrávky Kevina de Bruyneho. V 75. min si zasa šikovne nabehol za chrbát obrany domáceho tímu a preloboval poľského brankára Lukasza Fabiaňského. Napokon sa v prvej minúte nadstaveného času opäť ocitol sám pred gólmanom West Hamu a povedľa neho pečatil na konečných 5:0.

Pri druhom aj treťom góle využil výborné prihrávky Riyada Mahreza, ktorý nedávno triumfoval s Alžírskom na Africkom pohári národov. Sterling predviedol hetrik v úvodný víkend Premier League (PL) ako prvý hráč po deviatich rokoch. V sezóne 2010/2011 takto odštartoval ligovú anglickú súťaž legendárny útočník Chelsea Didier Drogba. Celkovo osem hráčov v histórii PL dosiahlo hetrik hneď v prvom kole sezóny.

„Pre mňa je Sterling výnimočný hráč. Je fyzicky zdatný, vo výkonoch konzistentný a najmä vie dotiahnuť gólovo svoje šance. Môže hrať v troch rôznych pozíciách ako klasický útočník, krídelník aj podhrotový hráč,“ pochválil svojho zakončovateľa tréner Pep Guardiola.

Slová chvály od Shearera a Guardiolu

Unesený výkonom Sterlinga bol aj niekdajší skvelý útočník Alan Shearer, ktorý už niekoľko rokov komentuje pre BBC Sport futbalové zápasy na Britských ostrovoch.

„Hrá sebavedomo a veľmi dobre. Verí si, preto strieľa tak veľa gólov. Keď sa dostane do šance, nešpekuluje, ale chladnokrvne zakončí. Dnes je to už skôr prekvapenie, keď neskóruje v šanci,“ vyjadril sa Shearer v relácii Match of the Day. A pridal aj veľavravnú štatistiku: „Jeho bilancia za posledné dva roky v Premier League hovorí za všetko – 35 gólov a 32 asistencií.“

Guardiola pridal ešte jeden zaujímavý postreh o Sterlingovi. Jeho výkon zakaždým stúpa s výkonom celého mužstva. „Prvý polčas odohral tak ako celé mužstvo, ale po zmene strán šiel výkon celého tímu hore a to platí aj o Sterlingovi. Je to jeden z tých talentovaných futbalistov, ktorí potrebujú aj výkon ostatných spoluhráčov, aby hrali lepšie.“

Hráči Manchestru City po sobotňajšom jednoznačnom triumfe naďalej naháňajú klubový rekord v počte víťazstiev v neprerušenej sérii v PL. Aktuálne ťahajú sériu 15 víťazstiev, chýbajú im ešte tri na vyrovnanie rekordu z obdobia august – december 2017. V úvode sezóny nezaváhali už deväť rokov. Naposledy nevyhrali úvodné ligové stretnutie v auguste 2010, keď na White Hart Lane remizovali s Tottenhamom 0:0.