Video: Stoch strelil proti Šachtaru Doneck parádny gól z vlastnej polovice

DUBAJ / PRAHA 3. februára (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalista Miroslav Stoch zo Slavie Praha sa v sobotu prezentoval gólovou parádou na úkor ukrajinského Šachtaru Doneck.

Dvadsaťosemročný hráč „zošívaných“ v prípravnom súboji v závere úvodnej dvadsaťminútovky otvoril skóre stretnutia vskutku exportne, keď si na vlastnej polovici všimol ukrajinského gólmana súpera Andrija Pjatova ďaleko od svojej bránky a prekonal ho strelou z viac ako 50-tich metrov. Slavii to nepomohlo k víťazstvu, Šachtaru podľahla 2:3.

Duel sa uskutočnil v Dubaji počas sústredenia pražského klubu. „Je to fantastický pocit, niečo podobné sa mi podarilo prvýkrát v kariére. Často som o tom sníval a premietal si to v hlave, aké to môže byť skórovať z vlastnej polovice. Dnes sa mi to podarilo,“ povedal niekdajší reprezentant Slovenska Stoch pre oficiálny web Slavie.