Video: Suárez je terčom kritiky za „filmovanie“. Mal rozhodca odpískať pokutový kop?

BARCELONA 14. marca (WebNoviny.sk) – Futbalisti FC Barcelona si v stredajšom odvetnom zápase osemfinálovej fázy Ligy majstrov poradili s francúzskym tímom Olympique Lyon vysoko 5:1 a po dvanásty raz v neprerušenej sérii sa predstavia medzi najlepším európskym oktetom.

Rozhodca Marciniak použil aj VAR

V zápase na Camp Nou zažiaril najmä Argentínčan Lionel Messi s bilanciou 2+2. Na veľkom predstavení „FCB“, postupe do štvrťfinále aj parádnom výkone Messiho však zanechal škaredú „machuľu“ útočník Luis Suárez.

Tridsaťdvaročný Uruguajčan, z minulosti známy aj uhryznutiami súperov či častým filmovaním v šestnástke súpera, si v 17. min ďalším teatrálnym prejavom vypýtal pokutový kop. Pri súboji s Jasonom Denayerom protivníka fauloval (pristúpil mu nohu), no kontakt využil na to, aby spadol a snažil sa presvedčiť rozhodcov, že on sa stal obeťou nedovoleného zákroku.

Paradoxom tejto situácie zostáva aj skutočnosť, že poľský rozhodca Szymon Marciniak ponechal v platnosti pôvodný penaltový verdikt aj po tom, čo inkriminovaný moment konzultoval s videoasistentom rozhodcu (VAR).

Messi „panenkovsky“ skóroval

Z následnej penalty kapitán Barcelony Messi „panenkovsky“ strelil úvodný gól stretnutia.

„Pre mňa to jedenástka nebola, pretože kontakt medzi hráčmi nastal po tom, ako Suárez pristúpil nohu protivníka,“ povedal pre web denníka AS uznávaný medzinárodný španielsky arbiter Eduardo Iturralde González. „Marciniak sa zmýlil. Suárez fauloval Denayera, nie naopak. Nechápem, prečo nedošlo k oprave verdiktu zo strany VAR,“ nadviazal pre denník Marca ďalší španielsky rozhodca Juan Andújar Oliver.

Britský denník The Guardian ostro odsúdil spomenuté nefutbalové praktiky hráčov, ktorí sa takto snažia oklamať rozhodcov, súperov aj fanúšikov. „Pre rozhodcov je nemožné odhaliť takýto stupeň filmovania v podaní Suáreza a ďalších. Takáto škandalózna úroveň hráčskeho herectva je urážka inteligencie fanúšikov,“ píše The Guardian.