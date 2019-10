Video: Súboj tímov Cháru a Černáka rozhodli samostatné nájazdy, z triumfu sa tešil aj Tatar

Vo štvrtok sa hralo v NHL deväť zápasov. Predstavili sa v nich traja slovenskí hokejisti, ktorí nebodovali. Zápasová konfrontácia slovenských obrancov sa lepšie skončila pre Erika Černáka. Jeho Tampa Bay zvíťazila na ľade Bostonu s kapitánom Zdenom Chárom 4:3 po samostatných nájazdoch. Vyrovnaný súboj rozhodol až vo štvrtej sérii nájazdov kapitán hostí Steven Stamkos.

Zápas bohatý na góly

Chára odkorčuľoval 22:05 min so štatistickým výkazom 1 strela, 2 „hity“, 2 zablokované strely, 1 plusový bod. V bránke Bruins nebol Jaroslav Halák, ale Fín Tuukka Rask.

Černák má za sebou štatisticky bohatý zápas so štyrmi strelami na bránku, štyrmi bodyčekmi, dvoma zablokovanými strelami, dvoma trestnými minútami aj jedným plusovým bodom.

Boston prehral napriek tomu, že pokračovala strelecká kanonáda Davida Pastrňáka. Šikovný český krídelník k štyrom gólom z predchádzajúceho súboja proti Anaheimu (4:2) tentoraz proti Tampe Bay pridal ďalšie dva góly a s ôsmimi zásahmi je najlepším strelcom súťaže.

Pastrňák v 10. min otvoril skóre zápasu a tri minúty pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal na 3:3. Oba góly strelil v presilovke, pridal aj jednu asistenciu.

Päťkrát hrali v oslabení

Dvadsaťtriročný rodák z Havířova ťahá 5-zápasovú sériu so ziskom 13 bodov (8+5) a stal sa len tretím hráčom v histórii „medveďov“ s minimálne piatimi gólmi v sérii neprerušenej niekým zo spoluhráčov. Šesť takýchto gólov za sebou dosiahol v sezóne 2003/2004 Glen Murray.

„Päťkrát sme hrali v oslabení a vojnu v nerovnovážnom stave sme prehrali 0:3. Napriek tomu sme boli schopní vyhrať tento zápas. Nemalo by sa však stať, že za stavu 3:2 dovolíme súperovi vyrovnať a získať bod, navyše divíznemu rivalovi,“ skonštatoval tréner Tampy Bay Jon Cooper na portáli NHL.

„Zvíťazili by sme, ak by sme skórovali z dorážok. Máme dobré výsledky aj bez tejto ofenzívnej činnosti, ale nemyslím si, že je to trvalo udržateľné,“ uviedol tréner Bostonu Bruce Cassidy.

Najproduktívnejší Slovák v NHL nebodoval

Vo štvrtok bol zo Slovákov v hre aj Tomáš Tatar. Jeho Montreal zdolal Minnesotu 4:0, ale najproduktívnejší Slovák v NHL nebodoval. Tatar odohral na krídle prvého útoku Canadiens 14:26 min s bilanciou 1 strela, 2 trestné minúty, 2 plusové body.

Brankár Montrealu Carey Price zneškodnil všetkých 17 striel súperových hráčov a pripísal si 45. shutout v kariére. Montreal prestrieľal Minnesotu v pokusoch na bránku 33:17.

Canadiens zdolali Wild po prvý raz od novembra 2014 a ukončili sériu deviatich prehier vo vzájomných zápasoch. Victor Mete a Nick Suzuki sa dočkali prvých gólov v kariére v NHL. Dvadsaťjedenročný obranca Mete na to potreboval 127 zápasov, nik z Kanaďanov nečakal dlhšie ako on. Vlani mal 13 a predvlani 7 asistencií.

„Každý chcel, aby som konečne strelil gól. Keď som videl, ako sa všetci potešili, uvedomil som si, aké je to výnimočné. Znamená to pre mňa veľa,“ uviedol Victor Mete.

Prvý triumf Devils

„Všetci vieme, že môžeme hrať lepšie v defenzíve. Dnes sme to splnili a pridali k tomu aj časté strelecké pozície. Všetko sme robili správne,“ významne podotkol Carey Price.

Súboj New Jersey – New York Rangers (5:2) priniesol prvé víťazstvo pre Devils v tejto sezóne po šiestich prehrách z jej úvodu. Jednou asistenciou sa na ňom podieľal aj najvyššie draftovaný hráč súťaže Jack Hughes, ktorý prihral na víťazný gól Milesovi Woodovi.

Dvojka letného draftu Kaapo Kakko v drese Rangers nebodoval. „Toto je pre nás veľké víťazstvo. Potrebovali sme ho pre návrat sebavedomia,“ uviedol Jack Hughes na webe NHL.

Výsledkový sumár NHL

štvrtok

Boston – Tampa Bay 3:4 po sam. nájazdoch (1:1, 1:1, 1:1 – 0:0, 0:1)

*Zdeno Chára odohral 22:05 min, 1 strela, 2 „hity“, 2 zablokované strely, 1 plusový bod,

*Jaroslav Halák (obaja Boston) nechytal

*Erik Černák (Tampa Bay) odohral 18:34 min, 4 strely, 4 „hity“, 2 zablokované strely, 2 trestné minúty, 1 plusový bod

Montreal – Minnesota 4:0 (3:0, 0:0,1:0)

*Tomáš Tatar (Montreal) odohral 14:26 min, 1 strela, 2 trestné minúty, 2 plusové body

New Jersey – New York Rangers 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

St. Louis – Vancouver 3:4 po sam. nájazdoch (1:0, 2:2, 0:1 – 0:0, 0:1)

Winnipeg – New York Islanders 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Calgary – Detroit 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Arizona – Nashville 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Los Angeles – Buffalo 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Vegas – Ottawa 3:2 po sam. nájazdoch (2:1, 0:0, 0:1 – 0:0, 1:0)