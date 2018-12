Video: Superskupina Deadland Ritual zverejnila prvú skladbu

BRATISLAVA 11. decembra (WebNoviny.sk) – Superskupina Deadland Ritual zverejnila prvú skladbu.

Muzikanti predstavili k piesni Down In Flames aj videoklip, ktorý ich zachytáva v nahrávacom štúdiu. Kapela takisto prezradila, že plánuje nahrať aj ďalšie skladby a nevylúčila ani vydanie albumu. Skupina zatiaľ potvrdila účasť na dvoch festivaloch, a to konkrétne na britskom Download Festivale a francúzskom Hellfeste. Obidve podujatia sa budú konať v júni.

Zostavu Deadland Ritual tvoria 69-ročný anglický basgitarista Geezer Butler, známy najmä z už nefungujúcej kapely Black Sabbath, bývalý bubeník Guns N‘ Roses Matt Sorum, gitarista sprievodnej kapely Billyho Idola Steve Stevens a spevák formácie Apocalyptica Franky Perez.

Informácie pochádzajú z webstránky consequenceofsound.net a archívu agentúry SITA.