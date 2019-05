Video: Švédska nadvláda na MS v hokeji sa skončila, Fínsko môže zopakovať úspech z roku 2011

KOŠICE 24. mája (WebNoviny.sk) – Dva roky trvala švédska nadvláda na majstrovstvách sveta v hokeji. Po dvoch tituloch však na Slovensku prišla pre nich štvrťfinálová prekážka v podobe rivala z Fínska a tú Švédi neprekonali.

Vo štvrtok večer v košickej Steel aréne síce rýchlo prehrávali 0:1, no potom otočili na 3:1 a po vyrovnaní Fínov na 3:3 súperovi odskočili na 4:3.

Švédi sa rýchlo zbalili

Ani to im však nestačilo a húževnatí Suomi tesne pred koncom vyrovnali pri hre bez brankára a v predĺžení rozhodli o svojom postupe do semifinále. „Teraz chcem ísť domov a poriadne objať svoju rodinu,“ hovoril sklamaný tréner Rikard Grönborg.

Sklamaní Švédi si po štvrtkovej prehre pobalili veci v Košiciach a absolvovali cestu autobusom do Bratislavy, chceli čím skôr odletieť domov. V podobnom duchu ako kouč sa vyjadril aj hviezdny brankár Henrik Lundqvist. „Jediné, po čom teraz túžim, je byť doma s mojou dcérkou,“ povedal skúsený gólman klubu zámorskej NHL New York Rangers.

Sklamanie celého švédskeho výberu dokumentovali aj slová 20-ročného Eliasa Petterssona: „Je to ťažké, ale aj to je hokej.“

Fínska vlna eufórie

Kým Švédi boli po košickom štvrťfinále poriadne sklamaní, vo fínskom tábore zavládla vlna eufórie. „Verili sme si. Počas celého duelu sme mali dosť šancí, preto sme bojovali až do konca. Aj v predchádzajúcom štvrťfinále to zvládla Kanada, duel poslali do predĺženia gólom v poslednej sekunde. Nevzdávali sme sa až do úplného záveru,“ poznamenal útočník Juho Lammikko.

Švédsky tím bol plný hviezd zámorskej NHL, fínsky je zložený prioritne z hráčov pôsobiacich v Európe. „Súper mal poriadnu kvalitu, práve preto nám dal štyri góly. My sme však boli presvedčení, že to dokážeme aj my. Dosiahli sme veľké víťazstvo. Naťahovanie o náskok je nepríjemné, ale nám sa to stáva dosť často a sme na to pripravení,“ poznamenal ďalší útočník Jere Sallinen a pokračoval: „Teraz máme šancu bojovať o zlato, ktoré sme získali naposledy počas šampionátu na Slovensku.“

