Video: Svindal pompézne zavŕšil kariéru ziskom striebra v Aare, Prieložný nedokončil zjazd mužov

AARE 9. februára (WebNoviny.sk) – Nórskym triumfom sa skončil sobotňajší zjazd mužov vo švédskom Aare, tradične jeden z vrcholov majstrovstiev sveta v alpských lyžiarskych disciplínach. Zlatú medailu získal Kjetil Jansrud a striebro len s odstupom 2 stotiniek sekundy Aksel Lund Svindal.

Bronzovú medailu si vyjazdil Rakúšan Vincent Kriechmayr s mankom 33 stotín. Na úradujúceho majstra sveta Švajčiara Beata Feuza zostala nepopulárna štvrtá priečka, na bronz mu chýbalo 11 stotín.

Podľa mnohých hlavný favorit Talian Dominik Paris skončil šiesty (+0,74) a po triumfe v super G na severe Európy nepridal víťazné double.

Oneskorený začiatok zjazdu

V tradične najpríťažlivejšej disciplíne programu majstrovstiev sveta sa predstavilo dovedna 58 pretekárov vrátane dvoch Slovákov. Martin Bendik mal číslo 47 a Matej Prieložný 52. Bendik s odstupom 4,14 s skončil na 51. mieste, Prieložný nedokončil svoju jazdu.

Organizátori dlho zvažovali, či pretekárov vôbec pustia na trať. Mužský zjazd sa začal s hodinovým oneskorením v dôsledku nepriaznivého počasia. Napokon preteky skrátili, na trať sa išlo z nižšieho štartu zodpovedajúcemu súťaži v super G a lyžiari namiesto pôvodnej dĺžky 3122 m absolvovali iba 2172 m.

Posledné Svindalove preteky

Víťazný Jansrud sa stal po prvý raz v kariére majstrom sveta, dosiaľ mal na konte dve strieborné medaily z kombinácie v Beaver Creeku 2015 a super G v St. Moritzi 2017. Víťazstvo Jansruda je o to cennejšie, že v tejto sezóne Svetového pohára nemal dobrú formu a dosiaľ sa tešil len z jedného – novembrového triumfu v super G v Lake Louise.

Ešte väčší aplauz si však po príchode do cieľa vyslúžil jeho krajan, s kariérou sa lúčiaci Svindal. Svoje posledné preteky kariéry absolvoval vo veľkom štýle. Jazdou na maximálne riziko sa prehnal zjazdovkou Olympia, ktorá v hustom snežení a vetre skrývala v sebe veľa nástrah.

Pretekárov limitovali prívaly nového snehu, ktorý organizátori nestačili odhrnúť, ale aj znížená viditeľnosť. Niektoré časti trate boli ponorené do hmly, obrovskou výzvou bola hrboľatá čas traverzu. Vzhľadom na skrátenú dĺžku rozhodovala akákoľvek chybička o celkovom umiestnení.

Hoci za Jansrudom napokon Svindal o máličko zaostal, stovky nórskych fanúšikov oslavovali 5-násobného majstra sveta a úradujúceho olympijského šampióna v zjazde ako víťaza. Svindal na záver vybojoval deviatu medailu v súčte všetkých svojich účastí na majstrovstvách sveta a rozlúčil sa so skvostnou bilanciou 5-2-2. Bronzový Kriechmayr prežíva najlepšie obdobie kariéry.

MS v zjazdovom lyžovaní – Aare sobota Zjazd mužov: 1. Kjetil Jansrud 1:19,98 min, 2. Aksel Lund Svindal (obaja Nór.) +0,02 s, 3. Vincent Kriechmayr (Rak.) +0,33, 4. Beat Feuz (Švaj.) +0,44, 5. Matthias Mayer (Rak.) +0,65, 6. Dominik Paris (Tal.) +0,74, 7. Benjamin Thomsen (Kan.) +0,75, 8. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +0,82,… 51. Martin Bendik +4,14,…Matej Prieložný (obaja SR) – preteky nedokončil

V Aare vybojoval už druhú medailu, predtým bol strieborný v super G. Napriek tomu sa čakanie Rakúšanov na zlato v kráľovskom zjazde predĺžilo na 16 rokov. Zatiaľ posledným majstrom sveta v tejto disciplíne pochádzajúcim z tejto alpskej krajiny bol Michael Walchhofer v roku 2003.

„Som veľmi šťastný, ako to dnes vyšlo. Je to úžasné, že som sa takto rozlúčil. Keď som videl náskok na Matthiasa Mayera, vravel som si, fúha, je to výborné. Že som prehral o tie dve stotinky s Kjetilom? To ma ani nemrzí. Od rána som sa cítil veľmi dobre a vedel som, že to dám na maximum. Som spokojný,“ uviedol Aksel Lund Svindal pre Eurosport.

Neboli to príliš férové podmienky

Zlatý Jansrud povedal: „Je to moje prvé zlato na majstrovstvách sveta a ten pocit je neuveriteľný. Najmä, keď je boj o zlato taký vyrovnaný. Snažil som sa ísť na doraz, tlačil som do lyží. Snažil som sa odjazdiť tieto preteky s čistou hlavou a to sa mi aj podarilo. Pomohla mi aj výborná atmosféra, ktorá tu panovala.“

Viac o téme —> MS v zjazdovom lyžovaní 2019

„Neboli to dnes príliš férové podmienky. Dúfal som, že sa preteky nepôjdu. Na druhej strane som rád, že Aksel Lund Svindal to zvládol. Bol skvelý lyžiar aj človek a všetkým nám bude chýbať,“ uviedol Dominik Paris. „Aj ja si myslím, že sa nemalo jazdiť. Podmienky boli na hrane a najlepšie sa s tým vyrovnali Nóri. Tí rozhodne nebudú nadávať,“ komentoval expert Eurosportu, majster sveta v zjazde z roku 2005 Bode Miller.