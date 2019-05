Video: Taliansko na MS v hokeji 2019 v dráme porazilo Rakúsko a udržalo sa medzi elitou

BRATISLAVA 20. mája (WebNoviny.sk) – Hokejisti Talianska sa aj o rok predstavia v elitnej kategórii majstrovstiev sveta, zatiaľ čo sa s ňou rozlúčili hráči Rakúska.

Rozhodlo o tom pondelňajšie stretnutie v rámci B-skupiny na svetovom šampionáte 2019, v ktorom Taliani triumfovali nad Rakúšanmi 4:3 po samostatných nájazdoch.

Skóre otvoril v 10. min taliansky útočník Anthony Bardaro, ale Rakúšania ešte v úvodnej tretine otočili stav vo svoj prospech zásahmi Manuela Ganahla a Michaela Raffla. Druhé dejstvo patrilo hráčom z Apeninského polostrova. V 35. min vyrovnal Simon Kostner a Talianov poslal do opätovného vedenia Marco Rosa.

Hneď v úvode tretej tretiny bol však stav opäť nerozhodný, keď sa druhýkrát v stretnutí presadil útočník Philadelphie Raffl. Ďalší gól viac ako 9000 divákov na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu už nevidelo a víťaza určili až nájazdy, v ktorých boli úspešní Taliani. Rozhodujúci nájazd premenil obranca Sean McMonagle.

Hlasy

zdroj: SITA

Thomas Raffl (útočník a kapitán Rakúska): „Celý zápas bol veľmi tesný. Keď sme prehrávali, museli sme otvoriť hru a našťastie sa nám vždy podarilo vyrovnať. V predĺžení sa môže stať hocičo, je to o jednej šanci. Musíme sa poučiť z chýb a o rok sa pokúsime opäť postúpiť medzi najlepšie tímy na svete. Som rád, že môj brat dal dva góly, bol náš najlepší hráč, ale iba jeden hokejista svetového formátu v kádri nestačí. Potom to je veľmi náročné. Musíme sa zlepšiť ako tím.“

Alex Trivellato (obranca a kapitán Talianska): „Je to neuveriteľné. Lomcujú mnou emócie, ani neviem opísať, čo prežívam. Od začiatku sme verili, že by sa nám mohlo podariť udržať sa v elitnej kategórii. Nezlomili nás ani vysoké prehry. Nehrali sme dobre a uvedomovali sme si to, ale verili sme v našu kvalitu. Napokon sa nám to podarilo. V zápase s Rakúskom sa ukázal charakter nášho tímu a som veľmi rád za celé mužstvo. Chlapci si takéto víťazstvo zaslúžili.“

Andreas Bernard (brankár Talianska): „Tento týždeň bol veľmi náročný po psychickej stránke. Mali sme samé vysoké prehry – 0:10, 0:9 či 0:8. Vedeli sme však, že najdôležitejší zápas pre nás bude práve proti Rakúsku a som veľmi rád, že sme ho zvládli. V každom stretnutí na šampionáte sme boli outsderi a rovnaké to bolo i teraz. V predchádzajúcich dueloch sme dali jeden gól, teraz sme skórovali trikrát. Myslím si, že dôležitý bol náš tímový duch. Verili sme v naše schopnosti a momentálne som veľmi šťastný. Bolo skvelé počuť po zápase našu hymnu.“