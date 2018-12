Video: Tatar a Pánik sa stretli vo vzájomnom súboji a skvelý Halák sa stal prvou hviezdou zápasu (aktualizované)

aktualizované 21. decembra, 7:34

BOSTON 21. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák pochytal 24 z 25 striel, ktoré na neho smerovali a výrazne sa zaslúžil o víťazstvo Bostonu nad Anaheimom (3:1) vo štvrtkovom zápase NHL. Halák ukončil zápas s úspešnosťou zákrokov 96% a vyhlásili ho za prvú hviezdu.

Tridsaťtriročný gólman v posledných dvoch zápasoch pustil za svoj chrbát iba jednu zo 47 striel a na konte má už 11 víťazstiev (z 19 zápasov, ktoré začal v bránke) v tejto sezóne, hoci mu neprináleží pozícia jednotky v tíme Bruins. Druhé čisté konto po sebe Halákovi pokazil Josh Mahura premiérovým zásahom v NHL 4:16 min pred koncom tretej tretiny.

Dobrý výkon tímu

„V posledných dvoch zápasoch sme odviedli dobrú prácu pre nášho brankára. Úspešne sme limitovali počet šancí našich súperov. Aj Halák však ukázal veľké zákroky, takmer dosiahol druhý shutout. Celkovo náš dobrý výkon patrí do tímovej kategórie,“ pochválil svojich hráčov tréner Bostonu Bruce Cassidy na webe NHL.

O dva z troch gólov „medveďov“ sa postarali českí útočníci. David Pastrňák pridal 22. zásah v tejto sezóne, David Krejči iba siedmy, ale celkovo svoj počet bodov v NHL zaokrúhlil na 600 (181+419). Práve Krejči zvýšil náskok domáceho tímu v 46. min na 3:0.

„Pastrňák mi to prihral na útočný kruh a aj so šťastím som to trafil, aj keď to bola ďalekonosná strela. Bol to dôležitý gól pre celý náš tím,“ povedal 32-ročný skúsený center Krejčí.

Marinčin v zostave Toronta

Slovenskí útočníci Richard Pánik a Tomáš Tatar sa vo vzájomnom súboji strelecky ani prihrávkou nepresadili, z víťazstva 2:1 na ľade Arizony sa však tešil Tatarov Montreal. Pánik v domácom drese odohral 17:36 min a zablokoval 3 strely. Tatar počas 12:44 min dvakrát vystrelil, pridal aj 2 bodyčeky, 1 zablokovanú strelu a 2 trestné minúty.

V zostave Toronta sa prvýkrát od 10. novembra objavil obranca Martin Marinčin a svoj solídny výkon korunoval jednou asistenciou. Pre 26-ročného Košičana to bol prvý kanadský bod v siedmom zápase v tejto sezóne.

Marinčin odkorčuľoval 19:04 mim a mal aj 4 strely na bránku, 1 „hit“, 2 zablokované strely a 2 trestné minúty. Maple Leafs si hladko poradili s Panthers 6:1 aj vďaka 4 bodom Austona Matthewsa (2+2) a rovnako dvom gólom Johna Tavaresa.

Tampa Bay s Erikom Černákom v zostave zvíťazila na ľade Calgary 5:4 po samostatných nájazdoch. Dvadsaťjednaročný bek odohral za hostí 16:35 min, prezentoval sa 1 „hitom“ a zablokoval 2 strely súpera. V úvode druhej tretiny sedel na trestnej lavici za podrazenie, ale hráči Calgary presilovku nevyužili. O dvoch bodoch pre Tampu Bay rozhodol v samostatných nájazdoch J.T. Miller.

Výsledky NHL

štvrtok:

Boston – Anaheim 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Jaroslav Halák (Boston) odchytal 59:42 min, 24 zákrokov v 25 striel, úspešnosť 96,0%, 1. hviezda zápasu

Arizona – Montreal 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Richard Pánik (Arizona) odohral 17:36 min, 3 zablokované strely, 1 mínuska – Tomáš Tatar (Montreal) odohral 12:44 min, 2 strely, 2 „hity“, 1 zablokovaná strela, 2 trestné minúty

Toronto – Florida 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Martin Marinčin (Toronto) odohral 19:04 min, 1 asistencia, 4 strely, 1 „hit“, 2 zablokované strely, 2 trestné minúty

Carolina – Detroit 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Góly: 22. Svečnikov (Faulk, de Haan) – 12. Kronwall, 33. Nielsen (N. Jensen, Kronwall), 44. Ericsson (Tyler Bertuzzi, Glendening), 60. D. Larkin

Columbus – New Jersey 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Góly: 5. N. Foligno (Dubois, S. Jones), 22. Atkinson (z trest. strieľania) – 31. Hall (Palmieri)

Philadelphia – Nashville 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Góly: 6. J. Voráček (Couturier, Gudas), 29. Giroux (Konecny) – 25. Bonino (Ellis, Hartman)

Pittsburgh – Minnesota 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Góly: 14. Rust (Guentzel), 49. Rust (Guentzel) – 8. Greenway (Coyle, Brodin)

Dallas – Chicago 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Góly: 29. Seguin (Jamie Benn, Gurianov), 47. Fedun (Jamie Benn, A. Radulov) – 2. DeBrincat (Sikura, Kämpf), 18. E. Gustafsson (DeBrincat, P. Kane), 22. P. Kane (Anisimov, C. Murphy), 59. P. Kane (Kämpf), 59. Perlini (DeBrincat)

Calgary – Tampa Bay 4:5 po sam. nájazdoch (3:1, 0:2, 1:1 – 0:0, 0:1)

Góly: 5. S. Bennett (M. Tkachuk, Hanifin), 8. Monahan (E. Lindholm, J. Gaudreau), 13. Backlund (S. Bennett), 58. J. Gaudreau – 4. Palát (B. Point, Kučerov), 24. Stamkos (Erne, Kučerov), 26. Killorn (Gourde, McDonagh), 56. Girardi (Cirelli), rozhod. sam. nájazd: J. T. Miller

Erik Černák (Tampa Bay) 16:35 min, 2 trestné minúty, 1 „hit“, zablokoval 2 strely súpera

Vancouver – St. Louis 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Góly: 26. Horvat (Pettersson, Edler), 27. Gaudette, 43. Leivo (M. Granlund), 52. Virtanen (Edler, Horvat), 56. L. Eriksson (Virtanen) – 47. Tarasenko (B. Schenn)

Vegas – New York Islanders 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

Góly: 29. Pirri (Schmidt, Eakin), 47. W. Karlsson (S. Theodore, Schmidt), 48. Stastny (R. Smith, Holden), 60. Schmidt – 19. Barzal (Josh Bailey), 20. B. Nelson (Eberle, Pulock)

San Jose – Winnipeg 3:5 (2:3, 1:0, 0:2)

Góly: 2. E. Kane (J. Thornton), 12. Pavelski (Labanc, E. Karlsson), 40. Donskoi (E. Kane) – 1. Byfuglien, 13. Ehlers (Wheeler, Chiarot), 14. Appleton (Petan, Lemieux), 57. Ehlers (Wheeler, Scheifele), 59. Ehlers (Scheifele, Wheeler)