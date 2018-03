Video: Tatar aj Gáborík skórovali, ale iba jeden z nich sa tešil z triumfu svojho tímu

NEW YORK 21. marca (WebNoviny.sk) – Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili nad hráčmi Vancouveru Canucks 4:1 v utorňajšom stretnutí zámorskej NHL.

V drese „zlatých rytierov“ nastúpil slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý gólom z 35. min zvýšil stav zápasu na 4:0. Tatar spolu odohral 16:56 min a pripísal si aj dva plusové body a dve strely.

Fleuryho 402. triumf v NHL

Okrem Tatara skórovali aj Jonathan Marchessault, Cody Eakin a Pierre-Edouard Bellemare. Gólmana Golden Knights Marca-Andrého Fleuryho vystriedal po prvej tretine Malcolm Subban, avšak práve Fleurymu pripísali 402. triumf v NHL. Kanadský brankár sa vďaka tomu osamostatnil na 12. priečke tabuľky v počte víťazstiev brankárov v histórii profiligy.

Florida jednoznačne zdolala Ottawu 7:2. „Panteri“ uspeli v jedenástich z posledných štrnástich duelov a na miesto s „divokou kartou“ na postup do play-off majú manko už iba jeden bod.

Brankár Panthers James Reimer zneškodnil 33 streleckých pokusov „senátorov“. „Máme svoj herný plán a držíme sa ho. Nezáleží na tom, či sa zápas skončí 7:2 alebo 1:0. Všetci sú ochotní obetovať sa pre tím,“ uviedol Reimer pre nhl.com.

Jurčo odohral vyše 12 minút

Góly Ottawy strelili obranca Pat Sieloff a slovenský krídelník Marián Gáborík. Gáborík sa presadil v 34. min a svojím presným zásahom znižoval stav duelu na 2:4 z pohľadu Ottawy.

Bol to jeho tretí gól a štvrtý bod v posledných štyroch meraniach síl, celkovo 20. bod v sezóne 2017/2018. Spolu v dueli odohral 12:39 min, počas ktorých nazbieral 3 mínusové body, 2 trestné minúty a 2 strely.

Chicago s Tomášom Jurčom v zostave nestačilo na Colorado, Blackhawks prehrali 1:5. Košický rodák odohral 12:06 min, počas ktorých nebodoval. Napočítali mu iba jeden „hit“.

Sumáre NHL

utorok

Carolina – Edmonton 3:7 (2:3, 1:3, 0:1)

Góly: 5. B. McGinn, 15. Aho (Faulk, J. Staal), 25.Teräväinen (Aho, E. Lindholm) – 5. Caggiula (Draisaitl, Aaberg), 7. Benning (Nugent-Hopkins, McDavid), 10. R. Strome, 22. Aaberg (Draisaitl), 32. Auvitu (Draisaitl, Aaberg), 36. Draisaitl (Puljujärvi, Auvitu), 54. Puljujärvi (Lucic, R. Strome)

New York Islanders – Pittsburgh Penguins 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Góly: 6. Barzal (J. Boychuk), 11. A. Pelech (Fritz, Ladd), 46. A. Lee (Barzal, Tavares), 58. Eberle (Tavares, Pulock) – 38. Sheary (P. Kessel, Brassard)

New York Rangers – Columbus 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Góly: 34. K. Hayes (Fast), 48. Zibanejad (Pionk, Bučnevič), 59. Kreider (Skjei, Sproul) – 15 .Wennberg (Vanek, R. Murray), 30. Panarin (Cole, Letestu), 45. Nutivaara (Panarin, N. Foligno), 52. Panarin (Atkinson, N. Foligno), 60. Panarin (Cole)

Washington – Dallas 4:3 (0:1, 3:2, 1:0)

Góly: 25. Oshie (Eller, Ovečkin), 26. Niskanen, 34. Ovečkin (Carlson, Oshie), 56. Carlson (Eller, Ovečkin) – 17. Seguin (A. Radulov), 32. A. Radulov (J. Klingberg, Jamie Benn), 39. Jamie Benn

Detroit – Philadelphia 5:4 po sam. nájazdoch (0:0, 3:1, 1:3 – 0:0, 1:0)

Góly: 27. D. Larkin (Helm), 28. Glendening (Daley), 30. J. Svečnikov (Frk, D. Larkin), 55. D. Larkin (Mantha), rozhodujúci sam. nájazd: F. Nielsen – 29. Couturier (C. Giroux, Gostisbehere), 48. Read (Laughton, Lehterä), 50. Gostisbehere (J. Voráček, C. Giroux), 55. Konecny (Couturier, C. Giroux)

Ottawa – Florida 2:7 (1:2, 1:4, 0:1)

Góly: 13. Sieloff (Pageau, Pyatt), 34. GÁBORÍK – 3. Sceviour (Pysyk, Haley), 16. Yandle (Huberdeau), 23. Dadonov (Barkov, Bjugstad), 28. McCann (J. McGinn), 37. Vatrano (Yandle, McCann), 38. Bjugstad (Dadonov, Barkov), 53. J. McGinn (Vatrano, McCann)

Marián Gáborík (Ottawa) odohral 12:39 min, 1+0, -3, 2 trestné minúty, 2 strely

Tampa Bay – Toronto 4:3 (0:1, 1:2, 3:0)

Góly: 37. Hedman (Stamkos, Erne), 42. McDonagh (Gourde, Sergačov), 43. Kučerov, 50. Killorn (Cirelli, Gourde) – 16. J. Van Riemsdyk (Marner, C. Carrick), 22. J. Van Riemsdyk (Bozak, Kadri), 36. Hyman

Winnipeg – Los Angeles 2:1 po predĺžení (0:0, 1:1, 0:0 – 1:0)

Góly: 38. Connor (Scheifele, Wheeler), 62. Connor (Little, Morrissey) – 29. D. Brown (Kopitar, Phaunef)

Chicago – Colorado 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)

Góly: 16. Seabrook (P. Kane, Toews) – 23. Kerfoot (C. Wilson, Girard), 26. Rantanen (MacKinnon, Barrie), 33. Barrie (Rantanen, MacKinnon), 59. E. Johnson, 60. Kerfoot (G. Bourque, Warsofsky)

Tomáš Jurčo (Chicago) 12:06 min, 0+0, 1 „hit“

Vegas – Vancouver 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Góly: 4. Marchessault (W. Karlsson, McNabb), 5. Eakin (Theodore, Tuch), 20. Bellemare (Nosek, Reaves), 35. TATAR (Haula, Schmidt) – 49. Sutter (D. Pouliot, Biega)

Tomáš Tatar (Vegas) 16:56 min, 1+0, +2, 2 strely

San Jose – New Jersey 6:2 (3:1, 3:0, 0:1)

Góly: 6. Fehr (P. Martin, Burns), 13. Pavelski (Labanc, Burns), 16. J. Hansen (DeMelo, Goodrow), 31. Goodrow (Dillon), 32. Couture (Dillon), 39. Bödker (Burns, Tierney) – 12. Hall (Stafford), 59. Coleman (Maroon, Stafford)