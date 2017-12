Video: Tatar asistoval pri triumfe Detroitu nad Islanders, Halák nechytal, Chára s pluskou

NEW YORK 20. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar prispel asistenciou k triumfu hráčov Detroitu Red Wings na ľade New Yorku Islanders 6:3 v utorňajšom stretnutí severoamerickej NHL.

Dvadsaťsedemročný krídelník prihral na druhý gól svojho tímu Gustavovi Nyquistovi v 17. min. Švéd poslal Red Wings v početnej výhode do vedenia 2:1. Pre Tatara to bola šiesta asistencia a 16. bod v tejto sezóne. Jeho krajan Jaroslav Halák za Islanders nechytal.

Tri body pre kapitána Zetterberga

Hokejisti „červených krídel“ o víťazstve rozhodli po vyrovnanom priebehu až v tretej tretine, keď strelili tri góly a ani raz neinkasovali. Tri body za tri asistencie si v drese hostí pripísali kapitán Henrik Zetterberg a Dylan Larkin.

„Páčili sa mi naše prvé dve tretiny, no nemyslím si, že by sme hrali dobre v záverečnej časti hry. Je to vždy o tom istom, hráme dobre, no potom súperovi dovolíme dostať sa do šancí a spoliehame sa na brankárov, že všetko chytia. Možno sme si zaslúžili lepší výsledok, ale v tretej tretine sme sa oň pripravili,“ povedal podľa nhl.com kapitán Islanders John Tavares.

„Hovorili sme si, že prvé dve tretiny neboli dosť dobré a naši hráči to pochopili. Mali sme šťastie, že sme stále boli v zápase. V treťom dejstve sme už hrali skvele. Hrali sme tvrdo, veľa sme korčuľovali a víťazili sme v súbojoch o puk. Jednoducho sme chceli triumfovať,“ uviedol tréner Detroitu Jeff Blashil.

Brankár Chudobin vychytal prvý shutout

Zdeno Chára bol na ľade presne 24 minút pri triumfe hokejistov Bostonu Bruins nad domácim Buffalom Sabres 3:0. Slovenský veterán si pripísal dve „plusky“ a prezentoval sa tromi strelami na bránku súpera.

Brankár „medveďov“ Anton Chudobin zastavil všetkých 36 striel hráčov súpera a dosiahol prvý shutout v sezóne, šiesty počas pôsobenia v zámorskej profilige. Góly Bostonu strelili Jake DeBrusk, Tim Schaller a David Backes. Český útočník Bruins David Pastrňák nebodoval prvýkrát po 12 zápasoch.

NHL

utorok:

Toronto – Carolina 8:1 (4:1, 0:0, 4:0)

Góly: 3. L. Komarov (Hainsey, Hyman), 6. Marner (Rielly, J. Van Riemsdyk), 11. J. Van Riemsdyk (Bozak, Marner), 14. Bozak (Marner), 50. Marleau (Bozak, Marner), 50. K. Kapanen, 55. W. Nylander (Hyman), 59. Carrick (J. Van Riemsdyk, Bozak) – 10. Skinner (T. Teräväinen, H. Fleury)

New York Islanders – Detroit 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)

Góly: 7. A. Lee (Tavares, Josh Bailey), 23. Pulock (Eberle), 33. Josh Bailey (Barzal, Tavares) – 10. Frk (Ericsson, D. Larkin), 17. Nyquist (Zetterberg, TATAR), 36. Mantha (Zetterberg), 51. Daley (Zetterberg, D. Larkin), 55. Green (D. Larkin, Athanasiou), 60. Glendening (DeKeyser, Nielsen)

Tomáš Tatar (Detroit) 16:23 min, 0+1, +1, 2 strely na bránku, 1 „hit“

New York Rangers – Anaheim 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Góly: 20. Carey (Desharnais, Holden), 21. K. Hayes (Zuccarello, Holden), 33. Carey (Desharnais, Vesey), 57. Grabner (Fast) – 55. O. Kaše (Getzlaf, Manson)

Ottawa – Minnesota 4:6 (1:1, 2:2, 1:3)

Góly: 3. E. Karlsson (Brassard, Dzingel), 22. E. Karlsson (Mark Stone, Hoffman), 26. Pageau (Pyatt, N. Thompson) (z tr. strieľania), 59. Brassard (Mark Stone, Hoffman) – 12. E. Staal (Suter, Coyle), 31. Stewart (Eriksson Ek, Prosser), 40. M. Koivu (Suter, Dumba), 42. Prosser, 45. Brodin (E. Staal), 57. E. Staal (Niederreiter, Coyle)

Buffalo – Boston 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Góly: 31. DeBrusk (McAvoy, Spooner), 59. Schaller, 60. Backes (Riley Nash, Heinen)

Zdeno Chára (Boston) 24:00 min, +2, 3 strely na bránku

Nashville – Winnipeg 4:6 (2:1, 1:3, 1:2)

Góly: 20. Järnkrok, 20. Fiala (C. Smith), 28. P. K. Subban (F. Forsberg, Johansen), 41. Y. Weber (Fiala) – 9. Lowry (T. Myers, B. Tanev), 27. Laine (D. Kulikov), 29. Ehlers (Scheifele, Wheeler), 36. Ehlers (T. Myers, Perreault), 59. B. Tanev (Morrissey), 60. Wheeler (T. Myers)

Dallas – Washington 3:4 po predĺžení (1:1, 1:1, 1:1 – 0:1)

Góly: 16. Jamie Benn (J. Klingberg, Radulov), 32. G. Smith (Hamhuis, Spezza), 56. Radulov (Pateryn) – 11. Burakovsky (Connolly, Eller), 34. Orlov (Bäckström), 57. Connolly (Burakovsky, Eller), 62. Burakovsky (Carlson)

Arizona – Florida 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Góly: 16. C. Fischer (Keller, Ekman-Larsson), 39. Stepan (Rieder, Perlini) – 40. Bjugstad (MacKenzie), 44. Malgin (Dadonov, Trocheck), 46. Matheson (Dadonov)

Vancouver – Montreal 5:7 (1:1, 2:3, 2:3)

Góly: 12. Vanek (D. Pouliot, Gagner), 34. Vanek (Biega, Eriksson), 38. D. Sedin (Vanek, Gudbranson), 54. Boeser (D. Sedin, H. Sedin), 59. Vanek (Boeser, H. Sedin) – 17. Carr (Schlemko, Hudon), 28. Deslauriers (Froese, Petry), 38. Deslauriers (Carr, Alzner), 40. Petry (A. Shaw), 42. Byron (Pacioretty, Drouin), 58. Galchenyuk (Danault), 60. Danault (Pacioretty, Plekanec)

Vegas – Tampa Bay 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)

Góly: 31. Neal (Perron, Theodore), 39. Marchessault (Perron, Theodore), 45. Haula (Theodore, Perron), 60. Theodore (Marchessault, Haula) – 8. Stamkos (Hedman, Kučerov), 20. Namestnikov (Kučerov, Hedman), 57. Hedman (Stamkos)