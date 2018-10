Video: Tatar asistoval pri triumfe Montrealu v NHL, Pánik si v drese Arizony schuti zastrieľal

GÖTEBORG 7. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenský útočník Tomáš Tatar prispel asistenciou k hladkému triumfu Montrealu v Pittsburghu (5:1) v sobotňajšom zápase Národnej hokejovej ligy. V 12. min Brendan Gallagher otvoril skóre zápasu tak, že do poloodkrytej bránky domácich dostal puk po prechádzajúcej tečovanej strele Tatara. Pre 27-ročného rodáka z Ilavy to bol prvý bod v novej sezóne a zároveň prvý v drese Montrealu.

Slovenský krídelník odohral 15:30 min, mal až 5 streleckých pokusov, čiže bol najaktívnejší spomedzi všetkých aktérov na ľade. V tomto smere zatienil aj najväčšie esá Pittsburghu Sidneyho Crosbyho a Jevgenija Malkina. Prvou hviezdou zápasu sa stal Paul Byron z víťazného tímu Canadiens, ktorý strelil dva góly a na ďalší prihral.

„Presne takto chceme hrať. Chceme si rýchlo posúvať puk a utvárať si priestor. Chceme sa uistiť, že s talentom a schopnosťami, ktoré máme v tíme, môžeme hrať naozaj rýchle a môže to fungovať,“ povedal Paul Byron na webe NHL.

Hetrik Toewsa

Ešte strelecky aktívnejší ako Tatar bol jeho krajan Richard Pánik v drese Arizony. Ani jeden z jeho siedmich streleckých pokusov sa však neujal a Coyotes prehrali doma s Anaheimom Ducks 0:1. Jediný gól zápasu strelil 19-ročný nováčik Max Comtois, ktorý v druhom zápase kariéry v najprestížnejšej svetovej hokejovej súťaži strelil druhý gól. Prvou hviezdou bol so 41 zásahmi brankár hostí John Gibson, ktorý si pripísal sedemnásty shutout kariéry.

Hrdinom zápasu St. Louis – Chicago (4:5 pp) bol hosťujúci útočník Jonathan Toews, ktorý sa zaskvel hetrikom. Dovŕšil ho v tretej minúte predĺženia. Ďalší skvelý útočník v tíme Blackhawks Patrick Kane sa predviedol gólom aj asistenciou. Winnipeg schytal výprask v Dallase (1:5) a nebol pri tom slovenský útočník Marko Daňo, ktorý opäť figuroval len medzi náhradníkmi. Vo víťaznom tíme sa blysol Tyler Seguin bilanciou 2 góly a 2 asistencie.

Návrat z Göteborgu do zámoria

Hokejisti New Jersey Devils zvíťazili nad Edmontonom 5:2. Duel sa uskutočnil vo švédskom Göteborgu ako súčasť seriálu NHL Global Series. Vstup do duelu vyšiel lepšie „diablom“, už v 58. sekunde skóroval Kyle Palmieri. V prvej tretine síce za Oilers vyrovnal v presilovke Milan Lucic, no rovnako v početnej výhode opäť Palmieri poslal svoj tím opäť do najtesnejšieho vedenia.

Vzápätí pridal poistku Travis Zajac, ktorý v 46. min skóroval druhýkrát. Za Edmonton potom skorigoval Leon Draisaitl, ale konečnú podobu výsledku dal v 59. min Stefan Noesen. Oba tímy sa po súboji v Göteborgu vrátia do zámoria. V tíme Oilers na dlhší čas chýba pre zranenie skúsený slovenský obranca Andrej Sekera.

V základnej časti NHL v sezóne 2018/2019 sa ešte dve stretnutia uskutočnia v Európe – 1. a 2. novembra budú súboje medzi Floridou a Winnipegom hostiť fínske Helsinki.