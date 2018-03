Video: Tatar asistoval a zbieral mínusky, „diabli“ zničili nováčika NHL

LAS VEGAS 15. marca (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar získal v stredajšom stretnutí severoamerickej NHL 30. bod v aktuálnej sezóne. Dvadsaťsedemročný krídelník si pripísal asistenciu, jeho aktuálny súčet produktivity je 17 gólov a 13 asistencií.

Štyri „mínusky“ Tatara

Vegas Golden Knights však na domácom ľade utŕžili debakel od New Jersey Devils 3:8. Tatar mal podiel na záverečnom góle stretnutia v podaní Erika Haulu 28 sekúnd pred záverečnou sirénou. Slovák bol na ľade 17:17 min a nazbieral až štyri mínusové body.

Hokejisti víťazného tímu ôsmimi zásahmi stanovili svoje nové tohtosezónne maximum, o jeden gól zlepšili zápis proti Chicagu z 12. novembra 2017. Strojcom triumfu „diablov“ bol gólman Keith Kinkaid, zneškodnil 39 striel súpera a vychytal ôsme víťazstvo v ostatných desiatich dueloch.

Van Riemsdyk sa blysol hetrikom

V stredu neuspel ani iný Slovák Andrej Sekera, domáci hráči Edmontonu nestačili na hokejistov San Jose 3:4 po predĺžení. Rodák z Bojníc absolvoval 17:11 min. Víťazný gól strelil v 63. min 24-ročný český útočník Tomáš Hertl, pre ktorého to bol druhý zásah v zápase. „Žraloci“ si triumfom poistili druhé miesto v Pacifickej divízii.

James van Riemsdyk sa blysol hetrikom a pomohol Torontu k triumfu nad Dallasom 6:5 po samostatných nájazdoch. Toronto však prišlo o gólmana Frederika Andersena, ktorý z duelu odstúpil v 31 min pre zranenie hornej časti tela. Rozsah jeho indispozície zatiaľ nie je známy.

Sumáre NHL

streda

Toronto – Dallas 6:5 po sam. nájazdoch (2:2, 0:2, 3:1 – 0:0, 1:0)

Góly: 5. Kadri, 5. J. Van Riemsdyk (Bozak, C. Carrick), 46. J. Van Riemsdyk (Bozak, Dermott), 51. J. Van Riemsdyk (Marner, Rielly), 60. Marleau (Marner, Gardiner), rozhod. sam. nájazd: Bozak – 15. Jamie Benn (Seguin, Lindell), 17. Faksa (Pateryn, Pitlick), 25. Seguin, 35. Elie (D. Shore, J. Klingberg), 54. B. Ritchie (Seguin, Jamie Benn)

New York Rangers – Pittsburgh 4:3 po predĺžení (0:0, 0:2, 3:1 – 1:0)

Góly: 49. Kreider (Bučnevič, Pionk), 55. Fast (M. Staal, Kreider), 57. Zibanejad (Kreider, Pionk), 63. Zibanejad (Kreider, Pionk) – 22. Rust (Brassard), 23. Sheahan (Letang, Rowney), 56. Hagelin (Määttä)

Edmonton – San Jose 3:4 po predĺžení (1:1, 1:1, 1:1 – 0:1)

Góly: 3. Caggiula (Kassian, Khaira), 28. Klefbom (McDavid, Aaberg), 42. Nugent-Hopkins (Klefbom, McDavid) – 9. Hertl (Couture, Bödker), 31. Couture (Burns, Pavelski), 50. Dillon (Bödker), 63. Hertl (Couture)

Andrej Sekera (Edmonton) 17:11 min

Anaheim – Vancouver 3:0 (1:0,1:0, 1:0)

Góly: 3. Montour (Chimera), 34. Chimera (Kelly), 60. Montour (N. Ritchie, O. Kaše)

Vegas – New Jersey 3:8 (0:2, 2:2, 1:4)

Góly: 32. Haula (C. Miller, Schmidt), 39. C. Miller, 60. Haula (Perron, TATAR) – 7. Coleman (Gibbons), 9. Hischier (Severson, Vatanen), 22. Zajac (Grabner, Butcher), 23. Noesen (A. Greene), 43. Coleman, 48. Grabner (Hischier, Gibbons), 51. Palmieri (Maroon, Hall), 55. Hall (Boyle)

Tomáš Tatar (Vegas) 17:17 min, 0+1, -4, 2 trestné min, 2 strely na bránku, 4 „hity“