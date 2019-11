Video: Tatar exceloval v NHL a pripísal si štyri body, Chára prispel gólom k triumfu Bostonu

Slovenskí hokejisti Tomáš Tatar a Zdeno Chára sa gólmi uviedli v piatkových zápasoch NHL. Tatar pridal aj tri asistencie pri víťazstve Montrealu vo Washingtone 5:2. Za domácich nastúpil Richard Pánik, ale nebodoval. Chára sa jedným zásahom podieľal na triumfe Bostonu v Toronte 4:2.

Dvadsaťosemročný Tatar má za sebou bodovo najhodnotnejší zápas v NHL. Jeho gól a tri asistencie výrazne pomohli Montrealu k víťazstvu na ľade Washingtonu (5:2). Momentálne najlepší tím NHL prerušil sériu 13 zápasov, v ktorých bodoval. Montreal má z posledných deviatich duelov sedem víťazstiev. Tatara vyhlásili za druhú hviezdu. Tou prvou sa stal Philip Danault, ktorý ku gólu pridal dve asistencie.

„Celý čas to bola veľká zábava. Odohrali sme silný zápas, počínali sme si správne a získali sme dva veľké body. Podiel na tom mali všetky štyri formácie, náš súper má naozaj silné mužstvo,“ uviedol Tomáš Tatar, cituje ho portál NHL. Vďaka prvému štvorbodovému zápasu v kariére sa dostal na 19 kanadských bodov so 7 gólmi a 12 prihrávkami. Stal sa najproduktívnejším hráčom Canadiens, obranca Shea Weber na druhom mieste zaostáva o 3 body.

Tatar skóroval do prázdnej bránky

Po prvej bezgólovej tretine Montreal udrel v tej druhej až štyrikrát. V 27. min sa domácim hráčom nepodarilo dostať puk z obranného pásma, Tatar našiel pred bránkou voľného Danaulta a ten bekhendom otvoril skóre.

V 32. a 35. min mal slovenský krídelník druhé asistencie pri zásahoch Jordana Wiela a Nicka Suzukiho, čím hostia zvýšili na tri a štyri nula.

Capitals sa v záverečnej tretine vďaka kapitánovi Alexandrovi Ovečkinovi a Jevgenijovi Kuznecovovi dostali do zápasu, ale v čase 57:29 min Tatar gólom do prázdnej bránky pečatil na 5:2 pre hostí. Na strane Washingtonu nastúpil tretíkrát po zranení útočník Richard Pánik. Odohral 14:22 min a zablokoval jednu strelu.

Ovečkin uštedril tvrdý „hit“

„Neťažili sme z hry pri mantineli, mali sme veľa strát puku v strednom pásme a to nás stálo tento zápas. Vieme hrať lepšie. Všetci ste to videli, je to naša chyba,“ skonštatoval Alexander Ovečkin. Práve Ovečkin v 25. min uštedril tvrdý „hit“ útočníkovi Montrealu Jonathanovi Drouinovi, ktorý musel otrasený opustiť ľad a vrátil sa až v tretej tretine. Tento okamih sa odohral ešte za stavu 0:0 a akoby zmenil smerovanie zápasu.

„Myslím si, že sme sa vtedy zobudili. Ten ´hit´ nebol pekný, ale dostal nás do hry. Drouin sa neskôr zdravý vrátil na ľad, ale vyťažilo z toho celé mužstvo. To je presne to, čo sa stalo,“ opísal Philip Danault.

„Naša hra sa mi páčila od začiatku do konca. Pomohol nám aj brankár Carey Price niekoľkými skvelými zákrokmi v prvých desiatich minútach. Udržal nás v hre a neskôr sme udreli,“ uviedol Claude Julien, tréner Montrealu.

Tavares od hnevu polámal hokejku

Po štyroch prehrách sa opäť víťazne naladili hráči Bostonu. V Toronte uspeli 4:2 aj vďaka skvelému výkonu kapitána Zdena Cháru. Štyridsaťdvaročný obranca mal nezvyčajne bohatý štatistický zápis – odohral 24:04 min s 2 strelami na bránku, 2 bodyčekmi a až 5 zablokovanými strelami.

Bol najvyťaženejší hráč Bruins a svoj výkon korunoval gólom do prázdnej bránky minútu a pol pred koncom.

Po ňom kapitán Toronta John Tavares od hnevu polámal hokejku o konštrukciu bránky. Chára skóroval v druhom zápase po sebe a po devätnástom stretnutí sezóny má na konte 8 bodov za 4 góly a 4 asistencie. Celkovo sa v kariére dostal na 650 bodov (204+446).

Sedemstý zápas Marchanda

Prvou hviezdou súboja, v ktorom nechytal Jaroslav Halák, sa stal útočník Bostonu Brad Marchand. Svoj sedemstý zápas v kariére v NHL oslávil dvoma gólmi vrátane víťazného.

V tejto sezóne už nazbieral 32 bodov a je tretí v tabuľke produktivity NHL za elitnou dvojicou z Edmontonu Leon Draisaitl, Connor McDavid.

„Hrali sme oveľa lepšie ako predtým. Najmä v tretej tretine to bolo dobré už od prvého striedania a kontrolovali sme vývoj. Popracovali sme na detailoch a sme na to hrdí. Je dobré sa spoľahnúť na najlepších hráčov a Marchand ukázal, že takým je nielen v našom tíme, ale celej súťaži,“ komentoval Zdeno Chára na webe nhl.com.

NHL – výsledky

piatok:

Washington – Montreal 2:5 (0:0, 0:4, 2:1)

Richard Pánik (Washington) odohral 14:22 min, 1 zablokovaná strela – Tomáš Tatar (Montreal) odohral 13:47 min, 1 gól, 3 asistencie, 2 strely, 2 „hity„, 3 plusové body, 2. hviezda

Toronto – Boston 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Zdeno Chára (Boston) odohral 24:04 min, 1 gól, 2 strely, 2 „hity„, 5 zablokovaných striel

New Jersey – Pittsburgh 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Columbus – St. Louis 3:2 po predĺžení (1:1, 0:1, 1:0 – 1:0)

Ottawa – Philadelphia 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)