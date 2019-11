Video: Tatar je už najproduktívnejší hráč Canadiens, v dueli s „diablami“ padlo desať gólov

V jedinom štvrtkovom zápase NHL hokejisti Montrealu prehrali doma s hráčmi New Jersey 4:6. Slovenský útočník Tomáš Tatar odohral v domácom tíme 17:28 min a pripísal si asistenciu pri góle Brendana Gallaghera v 8. min na priebežných 1:1.

Tatar a jeho spoluhráči prehĺbili výsledkovú krízu, keď nezvíťazili v šiestom zápase po sebe. Slovenský útočník má v tejto sezóne na konte už 22 kanadských bodov za 7 gólov a 15 prihrávok a je najproduktívnejší hráč Canadiens.

Montreal v zápase ani raz neviedol a stále len doťahoval náskok súpera. Na 2:2 vyrovnal Jesperi Kotkaniemi na začiatku druhej tretiny a na 3:3 Joel Armia v jej polovici. Potom však hostia zásluhou Jespera Boqvista a Damona Seversona ušli domácim na 5:3 a tí už len znížili v 49. min Artturim Lehkonenom na 4:5.

Posledné slovo mal gólom do prázdnej bránky útočník New Jersey Blake Coleman, ktorý so 4 bodmi (2+2) odohral najlepší zápas kariéry. Prvý viacbodový zápas v NHL si pripísal ruský útočník Nikita Gusev, ktorý sa blysol tromi asistenciami a stal sa prvou hviezdou. Brankár Mackenzie Blackwood predviedol 44 úspešných zákrokov.

Výsledkový sumár NHL

štvrtok:

Montreal – New Jersey 4:6 (1:2, 2:2, 1:2)

* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 17:28 min, 1 asistencia, 2 strely, 3 „hity“, 2 mínusové body