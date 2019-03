Video: Tatar s dvoma mínuskami, v NHL sa z triumfov svojich tímov netešili ani ďalší Slováci

BUFFALO 29. marca (WebNoviny.si) – Ani jeden z trojice slovenských hokejistov nebodoval vo štvrtkových zápasoch NHL, dokonca sa ani nedočkal víťazstva svojho tímu.

Montreal s Tomášom Tatarom v zostave prehral na ľade Columbusu 2:6 a slovenský útočník sa prezentoval len jednou strelou a dvoma mínusovými bodmi.

Prehry Ottawy a Edmontonu

Ottawa doma prehrala s Floridou 2:5 a obranca domácich Christián Jaroš raz vystrelil a pripísal si aj jeden bodyček.

Napokon Edmonton doma nestačil na Dallas 2:3 po nájazdoch a obranca Andrej Sekera mal počas vyše 19 minút na ľade zápis 2 strely, 1 „hit“ a 1 zablokovaná strela.

Washington má miestenku do play-off

Víťazstvo 3:2 na ľade Caroliny zabezpečilo hráčom Washingtonu zisk miestenky do play-off. Obhajca Stanleyho pohára so ziskom 100 bodov je na čele Metropolitnej divízie o tri body pred tímom New York Islanders.

Tretí Pittsburgh zaostáva o 5 bodov. „Je to vzrušujúce a úžasné. Skvelý pocit opäť sa dostať do play-off,“ povedal český útočník Capitals Jakub Vrána na oficiálnom webe NHL.

„Čím viac toho odohráte, tým viac si uvedomujete, že nasadenie nič neznamená. Jediný cieľ je získať miestenku do play-off a táto súťaž je veľmi tesná s množstvom kvalitných tímov,“ doplnil brankár postupujúceho tímu Braden Holtby.

Sumáre NHL

štvrtok

Buffalo – Detroit 4:5 po predĺž. (0:1, 2:1, 2:2 – 0:1)

Góly: 27. Okposo (Mittelstadt, Montour), 38. Scandella (Girgensons, Larsson), 56. Mittelstadt (Skinner, Pominville), 56. Eichel (Olofsson, Reinhart) – 13. Bertuzzi (Mantha, Kronwall), 21. Hronek (Mantha, Bertuzzi), 47. Larkin (Bowey, Mantha), 63. Bertuzzi (DeKeyser, Hirose)

Carolina – Washington 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Góly: 5. Niederreiter (Williams, Aho), 33. Foegele (Faulk, Pesce) – 22. Connolly (Orpik), 42. Vrána (Kuznecov, Djoos), 56. Dowd (Jensen)

Columbus – Montreal 6:2 (0:1, 3:1, 3:0)

Góly: 22. Savard (Dubinsky, N. Foligno), 32. Bjorkstarand (Jones, Wennberg), 35, Panarin (Duchene, Nutivaara), 43. Riley Nash, 45. Bjorkstrand (Kukan), 57. Dubinsky – 2. Kulak (Domi, Shaw), 29. Petry (Danault, Kulak)

Tomáš Tatar (Montreal) odohral 15:53 min, 1 strela, 2 mínusové body

Ottawa – Florida 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Góly: 13. White (Gibbons, Duclair), 44. B. Tkachuk (Gibbons, Chabot) – 1. Dadonov (Barkov, Yandle), 23. Brouwer (Sheahan, Hunt), 27. Huberdeau (Barkov, Dadonov), 59. Hunt, 60. Huberdeau (Dadonov)

Christián Jaroš (Ottawa) odohral 14:27 min, 1 strela, 1 „hit“

Winnipeg – New York Islanders 4:5 (2:1, 1:1, 1:3)

Góly: 1. Lowry (B. Tanev, Beaulieu), 7. Lowry (Trouba, B. Tanev), 24. B. Tanev (Beaulieu, Lowry), 47. Scheifele (Trouba, Wheeler)- 11. Barzal (Eberle), 27. Lee (Pulock, Bailey), 48. Eberle (Pulock, Pelech), 59. Cizikas (Beauvillier, Pulock), 59. Eberle (Barzal, Lee)

Vancouver – Los Angeles 3:2 po sam. nájazdoch (0:1, 2:0, 1:1 – 0:0, 1:0)

Góly: 35. Edler (E. Pettersson, Horvat), 36. Boeser (Hughes, L. Schenn), rozhodujúci sam. nájazd: Pearson – 13. A. Wagner (MacDermid, Amadio), 32. A. Kempe (Lewis)

Edmonton – Dallas 2:3 po sam. nájazdoch (1:0, 1:1, 0:1 – 0:0, 0:1)

Góly: 5. Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins), 22. McDavid (Draisaitl) – 27. Radulov (Seguin, Hintz), 48. Heiskanen (Dickinson, Hintz), rozhodujúci sam. nájazd: Jamie Benn

Andrej Sekera (Edmonton) odohral 19:31 min, 2 strely, 1 „hit“, 1 zablokovaná strela

San Jose – Chicago 4:5 (1:3, 3:2, 0:0)

Góly: 12. Radil (Hertl, Burns), 23. Nyquist (Hertl, Labanc), 27. Hertl (Thornton, Couture), 37. Hertl (Couture, Nyquist) – 5. DeBrincat (J. Toews, P. Kane), 7. Murphy (Saad, Anisimov), 11. J. Toews (Saad, Gustafsson), 25. DeBrincat (Strome, Kahun), 39. Kunitz (P. Kane, Gustafsson)