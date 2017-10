Video: Tatar sa premiérovo pobil v NHL, v pästnej výmene nedal šancu Haulovi

LAS VEGAS 14. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa premiérovo pobil v severoamerickej NHL v úspešnom piatkovom stretnutí Detroitu Red Wings proti Vegas Golden Knights (6:3). Dvadsaťšesťročný útočník nedal šancu v pästnej výmene Fínovi Erikovi Haulovi. Boxerskej vložke predchádzal Tatarov „hit“ práve na Haulu.

„Občas môže podobná situácia pomôcť mužstvu. Bol to veľký ´hit´, ktorý sa mu nepáčil, takže mi nerobilo problém zareagovať. Počas pobytu na farme v Grand Rapids som sa bil častejšie, ale tu v prvom tíme som dosiaľ nemal toľko príležitostí,“ povedal Tatar. Spomenutý súboj sa už navždy zapísal do histórie ako vôbec prvá bitka na ľade Vegas Golden Knights, pre Haulu bola takisto prvá v profilige.

Pre účastníka ZOH 2014 v Soči Tomáša Tatara to bola prvá bitka od sezóny 2012/2013. V minulosti sa už v NHL dostal do krátkej pästnej výmeny s Nathanom Gerbem z Caroliny Hurricanes, no vtedy rozhodcovia oboch sokov „odmenili“ dvoma minútami za hrubosť, nešlo teda o oficiálnu bitku. Šikovný slovenský krídelník v aktuálnej sezóne odohral päť stretnutí, no pripísal si iba jeden bod za asistenciu.