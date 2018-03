Video: Tatar strelil svoj prvý gól za Vegas a hneď víťazný, skóroval aj Jurčo

NEW YORK 5. marca (WebNoviny.sk) – Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili nad hráčmi New Jersey Devils 3:2 v nedeľňajšom stretnutí zámorskej NHL.

Víťazný gól duelu strelil slovenský útočník Tomáš Tatar, pre ktorého to bol prvý zásah v drese Vegas. „Bol to pre mňa dôležitý gól, prvý po výmene. Som rád, že sa mi podarilo skórovať, ale ešte dôležitejšie je, že môj gól nám pomohol zvíťaziť v zápase,“ uviedol Tatar pre nhl.com.

Hall si predĺžil bodovú sériu na 18 duelov

Slovenský krídelník skóroval v presilovej hre v 38. min. Puk dostal do bránky po dorážke strely Davida Perrona, ktorú brankár Devils Cory Schneider nemal pod kontrolou.

„Myslel som si, že puk je v mojich betónoch. Snažil som sa ho zakryť, no Tatar mi do nich štuchol hokejkov a poslal ho do bránky. Vraj to bol regulárny gól a my sme si nevyžiadali ‘challenge’, takže sa s tým musíme vyrovnať,“ poznamenal Schneider.

Útočník New Jersey Taylor Hall si v zápase predĺžil bodovú sériu na 18 duelov. Proti Golden Knights si pripísal gól a asistenciu, celkovo má počas série na svojom konte 24 bodov (13+11).

Z tretej prehry „diablov“ po sebe si ťažkú hlavu nerobil. „Je to hokej, vždy prehráte nejaké zápasy. Nikto nekončí ligu s bilanciou 82 víťazstiev a 0 prehier. Je to ťažká liga, ktorá je veľmi vyrovnaná,“ povedal Hall.

Jurčo strelil úvodný gól Chicaga

Chicago prehralo s Anaheimom 3:6. Za Blackhawks nastúpil slovenský útočník Tomáš Jurčo, ktorý strelil úvodný gól Chicaga. Rodák z Košíc skóroval v 35. min počas avizovaného vylúčenia Ducks, bol to pre neho druhý presný zásah v aktuálnej sezóne.

Okrem neho sa za „čiernych jastrabov“ presadil dvojgólový Nick Schmaltz, strelcami „káčerov“ boli Jakob Silfverberg s Coreym Perrym (obaja po dva góly) a Rickard Rakell s Marcusom Petterssonom. Pre švédskeho obrancu Petterssona to bol prvý zásah v NHL. „Cítim radosť. Iba kompletnú radosť. Bol to skvelý duel, dobrý na strelenie prvého gólu,“ vyjadril sa Pettersson.

Panthers bojujú o play-off

Florida zdolala Philadelphiu 4:1 a predĺžila svoju sériu víťazstiev na šesť meraní síl. Jevgenij Dadonov prispel k triumfu „panterov“ dvomi gólmi, Aleksander Barkov nazbieral gól a asistenciu, Jonathan Huberdeau skóroval. Brankár Floridy Roberto Luongo zneškodnil 39 striel Flyers.

Panthers strácajú na poslednú postupovú priečku do play-off vo Východnej konferencii jeden bod, ale na ôsmy Columbus majú tri zápasy k dobru. „Hráme náš najlepší hokej v sezóne, a to presne v pravý čas. No vieme, že stále máme na čom pracovať. Musíme sa stále zlepšovať a neustále sa posúvať ďalej, tak ako doteraz,“ povedal Luongo.

Sumáre NHL

nedeľa

Colorado – Nashville 3:4 po predĺžení (1:1, 0:1, 2:1 – 0:1)

Góly: 13. Zadorov (Söderberg, A. Lindholm), 45. Nieto, 55. Rantanen (MacKinnon, Barrie) – 4. Watson (Sissons, Ekholm), 29. Turris (Ellis, Fiala), 59. Ellis (P.K. Subban, Johansen), 62. F. Forsberg (Ellis, Arvidsson)

Florida – Philadelphia 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Góly: 3. Barkov (Yandle, Luongo), 15. Dadonov (Bjugstad, Ekblad), 39. Dadonov (Barkov, Petrovic), 43. Huberdeau (J. McGinn, Pysyk) – 57. Konecny (Manning, C. Giroux)

Anaheim – Chicago 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

Góly: 3. Rakell (Getzlaf, Montour), 7. Perry (Getzlaf, Manson), 23. M. Pettersson (Bieksa, D. Grant), 27. Silfverberg (Cogliano, D. Grant), 47. Silfverberg (Cogliano, Kesler), 55. Perry (Fowler, Getzlaf) – 35. JURČO (C. Murphy, Keith), 42. Schmaltz (Hinostroza), 58. Schmaltz (DeBrincat, Hinostroza)

Tomáš Jurčo (Chicago) odohral 12:00 min, 1+0, -1, 4 strely, 1 hit

New Jersey – Vegas 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Góly: 29. Vatanen (Hall, Maroon), 38. Hall – 25. Perron (Hyka, Merrill), 32. Engelland (Theodore, Reaves), 38. TATAR (Perron, Hunt)

Tomáš Tatar (Vegas) 11:56 min, 1+0, 1 strela, 1 hit

Carolina – Winnipeg 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Góly: 19. Teräväinen (Aho, Faulk), 56. J. Staal (Slavin, B. McGinn) – 6. Laine (Ehlers, Morrow), 23. Laine (P. Stastny, Wheeler), 51. P. Stastny (Chiarot, Laine)

Minnesota – Detroit 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Góly: 28. E. Staal (Spurgeon, R. Suter), 31. Parise (Koivu, Niederreiter), 56. Zucker (Mikael Granlund, R. Suter), 57. Zucker (Dumba) – 4. Abdelkader (Ericsson, D. Larkin)

San Jose – Columbus 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Góly: 39. Donskoi (DeMelo, E. Kane), 51. E. Kane (Pavelski) – 10. N. Foligno (Calvert, J. Johnson), 19. Milano (Jenner, O. Bjorkstrand), 26. Panarin (Cole, Atkinson), 60. Panarin (Dubois)