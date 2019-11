Video: Tatarov Montreal viedol 4:0 a nakoniec prehral, Chára asistoval a z triumfu sa tešil aj Černák

Až štrnásť zápasov v sobotu odohrali v NHL a v hre bolo aj päť slovenských hokejistov. Zdeno Chára si ako jediný rozšíril konto v kanadskom bodovaní. Štyridsaťdvaročný kapitán Bostonu prispel asistenciou k triumfu svojho tímu nad Minnesotou 5:4 po predĺžení.

Víťazstiev sa dočkali aj ďalší dvaja slovenskí obrancovia. Erik Černák bol pri triumfe Tampy Bay nad Anaheimom 6:2 a Andrej Sekera pomohol k víťazstvu Dallasu nad Chicagom 2:1 po samostatných nájazdoch.

Montreal s Tomášom Tatarom v zostave tesne neuspel doma proti New Yorku Rangers (5:6) a Washington s Richardom Pánikom prehral s Vancouverom 1:2 po samostatných nájazdoch.

Skvelý finiš Bostonu

V 25. min súboja Boston – Minnesota Chára vystrelil od modrej čiary a Jake DeBrusk usmernil puk pomedzi betóny brankára hostí na priebežných 1:1. V 35. min Chára sedel na trestnej lavici, keď dostal štvorminútový trest za nebezpečnú hru vysokou hokejkou, a Eric Staal zvýšil vedenie Minnesoty na 3:1. Domáci však nerezignovali a v TD Garden predviedli skvelý finiš.

Hoci neskôr prehrávali aj 2:4, dvoma gólmi Davida Krejčího v 59. min v rozpätí 48 sekúnd vyrovnali na 4:4. Napokon o dvoch bodoch pre Bruins rozhodol v 63. min obranca Torey Krug, ktorý svoj návrat do zostavy po zranení oslávil dvoma asistenciami a rozhodujúcim gólom.

Predviedol parádne sólo spoza vlastnej bránky až k súperovmu brankárovi Alexovi Stalockovi a prekonal ho bekhendovým blafákom. „Cítil som tlak. Celý čas som premýšľal nad bekhendovým zakončením. Bol som dostatočne rýchly na to, aby som to skúsil zasunúť brankárovi pod betóny. So šťastím sa mi to podarilo. Bolo pekné rozhodnúť zápas,“ uviedol Torey Krug na oficiálnom portáli NHL.

Chára odohral 17:57 min a okrem asistencie a plusového bodu nazbieral aj 6 trestných minút. Jeho tím konečne prelomil čiernu sériu prehier v predĺžení či nájazdoch v tejto sezóne, keďže predtým v nadstavenom čase päťkrát neuspel. V bránke „medveďov“ sa mal predstaviť Jaroslav Halák, ale pre chorobu napokon do duelu nezasiahol. Tuukka Rask si pripísal 32 zákrokov a 11. víťazstvo v sezóne.

Minnesota zaváhala prvýkrát z troch posledných zápasov, ale bodovú sériu predĺžila na päť duelov. „Stále sme pekne v šoku. Väčšinu tohto zápasu sme mali pod kontrolou. Na konci nám ´šupli´ dva góly a rýchla smrť potom rozhodla. Je to pre náš veľmi ťažké,“ posťažoval sa útočník Minnesoty Zach Parise.

Dallas šiestym víťazstvom v sérii a jedenástym duelom s bodovým ziskom definitívne nechal zabudnúť na nevydaný úvod súťažného ročníka. Tentoraz hokejisti s hviezdou na dresoch zdolali na domácom ľade hráčov Chicaga 2:1 po nájazdoch.

Ruský brankár Anton Chudobin si pripísal 38 zásahov, v nájazdoch uspelo iba domáce duo Joe Pavelski a Tyler Seguin. Slovenský obranca Andrej Sekera počas vyše 19 minút na ľade okrem dôležitej defenzívnej roboty prispel 2 bodyčekmi a 1 strelou na bránku.

Vancouver ukončil sériu prehier

Menej šťastia mali v sobotu v nájazdoch hráči Washingtonu. Líder NHL doma prehral s Vancouverom 1:2 po nájazdovej lotérií, v ktorej zo siedmich strelcov na oboch stranách uspel iba hosťujúci Bo Horvat. Capitals viedli už od 3. min vďaka českému útočníkovi Jakubovi Vránovi, ale Canucks vyrovnali v 14. min zásluhou švédskeho útočníka Eliasa Petterssona v presilovej hre.

Na trestnej lavici vtedy sedel Richard Pánik za podrazenie práve Petterssona. Ten už po 16 sekundách potrestal jeho zákrok. Pánik odohral 11:10 min a okrem menšieho trestu si pripísal aj 2 strely na bránku. Vancouver ukončil štvorzápasovú sériu prehier v zápasoch s Washingtonom.

„Možnosť rozhodnúť v nájazdoch je presne ten veľký moment, v ktorom sa chcete ocitnúť. Náš brankár Markström bol v nájazdoch fenomenálny a ja som chcel byť ten, ktorý to rozhodne aj kvôli nemu. Som šťastný, že to presne tak vyšlo,“ referoval Bo Horvat.

Lajdácky prístup Montrealu

Veľmi smolný zápas odohral doma Montreal proti New Yorku Rangers. Keď v 23. min obranca Shea Weber zvýšil náskok Canadiens na 4:0, zdalo sa, že je rozhodnuté. Hostia ešte do konca druhej tretiny znížili na 3:4 a hoci Artturi Lehkonen v 46. min pridal piaty gól domácich, Artemij Panarin, Brendan Lemieux a Jacob Trouba kompletne otočili na 5:6. Rozhodnutie padlo v 53. min z hokejky obrancu Troubu.

Slovenský krídelník v zostave Montrealu Tatar už tretíkrát za sebou bodovo mlčal a jeho tím natiahol šnúru prehier na štyri. Naopak Rangers iba po štvrtý raz v histórii vyhrali zápas, v ktorom otočili minimálne štvorgólový náskok súpera. Predviedli to prvýkrát od sezóny 1991/1992. Vtedy na sklonku roka 1991 prehrávali s Washingtonom 1:6 a napokon zvíťazili 8:6.

„Je to neskutočný pocit, že sme sa udržali v zápase aj za nepriaznivého stavu. Nikto z nás to nevzdal. Je rarita otočiť zo stavu 0:4. Je to obrovské mentálne víťazstvo pre nás,“ uviedol brankár NY Rangers Alexandar Georgiev, ktorý prispel 38 zákrokmi.

„Keď sme po prvej tretine viedli 3:0, povedal som svojim hráčom, že nedominujeme herne, iba premieňame šance. A že neskôr sa to môže otočiť. Strelili sme štyri góly, ale potom sme predviedli lajdácky prístup,“ nerád skonštatoval tréner Montrealu Claude Julien. Tatar odohral 13:57 min s bilanciou 4 strely a 2 mínusové body.

Výsledkový sumár NHL

sobota:

Washington – Vancouver 1:2 po sam. nájazdoch (1:1, 0:0, 0:0 – 0:0, 0:1)

* Richard Pánik (Washington) odohral 11:10 min, 2 strely, 2 trestné minúty

Boston – Minnesota 5:4 po predĺžení (0:1, 2:2, 2:1 – 1:0)

* Zdeno Chára odohral 17:57 min, 1 asistencia, 6 trestných minút, 1 plusový bod,

* Jaroslav Halák (obaja Boston) nechytal pre chorobu

Tampa Bay – Anaheim 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

* Erik Černák (Tampa Bay) odohral 16:58 min, 2 „hit“, 2 zablokované strely, 2 trestné minúty, 1 mínusový bod

Dallas – Chicago 2:1 po sam. nájazdoch (1:1, 0:0, 0:0 – 0:0, 1:0)

* Andrej Sekera (Dallas) odohral 19:02 min, 1 strela, 2 „hity“

Montreal – New York Rangers 5:6 (3:0, 1:3, 1:3)

* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 13:57 min, 4 strely, 2 mínusové body

Philadelphia – Calgary 2:3 po sam. nájazdoch (0:0, 1:0, 1:2 – 0:0, 0:1)

Los Angeles – Arizona 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Colorado – Toronto 3:5 (1:4, 0:1, 1:1)

Carolina – Florida 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

New Jersey – Detroit 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Winnipeg – Columbus 4:3 (1:1, 2:2, 0:0)

St. Louis – Nashville 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)

Vegas – Edmonton 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

San Jose – New York Islanders 2:1 po predĺžení (0:0, 1:1, 0:0 – 1:0)