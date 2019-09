Video: Tipsport liga v novej sezóne už so Slovanom aj zmenami, plánuje sa aj Víkend hviezd

Trinásť účastníkov, návrat Slovana Bratislava, premiéra Michalovčanov, limit legionárov či delenie súťaže po základnej časti na dve časti. To sú len niektoré z motívov nového súťažného ročníka hokejovej Tipsport ligy, ktorý sa vo štvrtok 12. septembra začne predohrávkou 1. kola medzi Košicami a bratislavským Slovanom.

S najvyššou slovenskou hokejovou súťažou sa po osemnástich rokoch rozlúčila Žilina, po dvanástich aj slovenská reprezentačná dvadsiatka.

V porovnaní s predchádzajúcou sezónou do súťaže pribudol víťaz I. ligy aj tipsportligovej baráže HK Dukla Ingema Michalovce a po siedmich ročníkoch v nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej lige sa do extraligy vrátil Slovan Bratislava.

Titul rovnako ako v minulej sezóne obhajujú hokejista Banskej Bystrice. „Čaká nás jedna z najúspešnejších ligových sezón v histórii,“ myslí si riaditeľ Pro-Hokej Richard Lintner.

Po novom Pro-Hokej riadi najvyššiu domácu súťaž ako jeden z troch členov Ligovej rady. „Verím, že sa markantne zvýši počet divákov na tribúnach,“ ozrejmil prezident SZĽH Miroslav Šatan, tiež člen Ligovej rady. V porovnaní s minulosťou zaviedlo vedenie súťaže novinku – je ňou limit na počet legionárov. V jednom stretnutí ich za každý klub môže nastúpiť nanajvýš sedem.

Kluby môžu do duelu zaradiť spolu 18 korčuliarov, ďalšie dve miesta môžu obsadiť iba mladíci do 20 rokov. „Kluby budú limitové počtom 18 hráčov bez juniora, alebo takých hráčov zaradia do zostavy a využijú aj podporu od Slovenského zväzu ľadového hokeja za pravidelnú účasť hráčov do 20 rokov v zápase,“ vysvetlil Šatan a doplnil: „Až realita ukáže, aké pozitíva táto zmena prinesie.“ Informoval tiež, že limit počtu legionárov si odsúhlasili vedenia klubov.

Zmenený formát súťaže

Keďže súťaž bude mať odlišný počet účastníkov, zmenou prešiel aj formát. Po 52-kolovej základnej časti bude TL pokračovať nadstavbou pre elitný poltucet, ďalších šesť klubov na siedmom až dvanástom mieste sa pobije o dve zostávajúce dve miestenky do play-off.

Pre trinásty tím po základnej časti sa sezóna skončí. O tom, koľko účastníkov bude mať Tipsport liga od od sezóny 2021/2022 sa rozhodne neskôr. Dohoda s maďarskými klubmi aktuálne znie do konca ročníka 2020/2021.

Víťaz nadstavby získa Pohár Dušana Pašeka. Play-off sa začne 18. marca a majster bude známy v druhej polovici apríla, ligový šampión získa Pohára Vladimíra Dzurillu. „Z Tipsport ligy v novej sezóne nik nezostúpi a postup do nej si vybojuje víťaz I. ligy,“ informovalo vedenie súťaže. Koniec prestupového obdobia bude 15. februára 2020.

Víkend hviezd má hostiť Trenčín

Vedenie súťaže plánuje aj v sezóne 2019/2020 organizovať Víkend hviezd, 18. a 19. januára 2020 by ho mal hostiť Trenčín. „Pôjde o podobnú akciu, akú sme organizovali v Poprade v roku 2017, keď proti sebe hrali výbery Mira Šatana a Peťa Bondru,“ ozrejmil Lintner.

Pokračovania sa dočká aj súťaž o najužitočnejšieho hráča play-off, ktorý získa Zlatú korčuľu. Hodnotiť sa budú aj najkrajšie góly v jednotlivých mesiacoch. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom najvyššia slovenská hokejová súťaž neorganizuje zápas pod holým nebom tzv Winter Classic.