Video: Tisíce ľudí protestovali pri uhoľnej bani, chcú klimatickú spravodlivosť či zastaviť uhlie

BERLÍN 21. júna (WebNoviny.sk) – Tisíce študentov z celej Európy protestovali v piatok pri uhoľnej bani v západnom Nemecku a vyzvali vlády prijať odvážnejšie opatrenia v boji proti klimatickej zmene.

Podľa organizátorov sa na proteste v Aachene neďaleko nemeckých hraníc s Belgickom a Holandskom zúčastnilo až 20-tisíc ľudí zo 16 krajín.

Krajiny závislé od uhlia zablokovali dohodu

Demonštranti niesli transparenty so sloganmi ako „vaša chamtivosť nás stojí našu budúcnosť,“ „klimatická spravodlivosť: to je to, čo chceme,“ a „zastaviť uhlie„.

Demonštrácia sa uskutočnila deň po tom, ako sa lídrom Európskej únie nepodarilo dohodnúť na pláne vytvoriť do roku 2050 ekonomiku únie s nulovými emisiami uhlíka. Niekoľko veľkých európskych krajín, vrátane Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka, tento cieľ podporilo, avšak krajiny závislé od uhlia z východu Európy, ako napríklad Poľsko, zablokovali dohodu na návrhu, ktorý by znamenal takmer úplné postupné ukončenie používania fosílnych palív.

Ďalšie protesty počas víkendu

Piatkový protest sa konal v blízkosti jednej z najväčších nemeckých baní na hnedé uhlie. Baňa sa v posledných rokoch stala ohniskom environmentálnych protestov, pretože jej prevádzkovateľ, spoločnosť RWE, hrozila, že vyrúbe blízky les.

Ďalšie protesty sa v jej blízkosti očakávajú aj počas víkendu. Polícia mobilizovala stovky svojich členov a priviezla vodné delá, aby zabránila demonštrantom zablokovať priľahlé elektrárne.