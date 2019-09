Video: Tomáš Jurčo sa blysol dvomi gólmi aj asistenciou, bol prvou hviezdou zápasu

Tomáš Jurčo má za sebou skvelý hokejový večer s dvoma gólmi a jednou asistenciou. Slovenský útočník sa stal prvou hviezdou prípravného súboja v zámorskej NHL, v ktorom jeho Edmonton zvíťazil na ľade Winnipegu 5:3.

Košický rodák najprv v 16. min v presilovej hre po prihrávke Jamesa Neala vyrovnal na 1:1 a v polovici tretej tretiny strelil aj víťazný gól na 4:3. A bol to parádny moment. Jurčo sa prešmykol popri obrancovi Dmitrijovi Kulikovovi, posunul si puk z bekhendu na forhend a zavesil ho k vzdialenejšej žŕdke za chrbát Connora Hellebuycka.

„Bol to pre mňa vydarený zápas. Čím sa na ľade cítim pohodlnejšie, tým lepšie hrám. Momentálne je to výborné a tak to aj vyzerá,“ uviedol Tomáš Jurčo na klubovom webe Edmontonu Oilers.

Nastúpil v prvom útoku

Dvadsaťšesťročný krídelník nastúpil v prvom útoku po boku kapitána a lídra tímu Connora McDavida a skúseného Jamesa Neala. Odohral vyše 17 minút a na konci mal okrem troch bodov na konte aj tri strely a jeden plusový bod.

„Moje sebavedomie sa zvyšuje od zápasu k zápasu. Najmä, ak sa mi duel vydarí takto. Myslím si, že idem správnym smerom, ale nechcem príliš rozmýšľať o tom, že do záveru prípravného kempu zostávajú posledné dni a potom tréneri rozhodnú, koho si v tíme nechajú. Hra po boku McDavida je odlišná oproti ostatným hráčom. Je mimoriadne rýchly a stále je o krok vpred. Na to sa však nemôžem stažovať, bolo to skvelé si s ním zahrať,“ doplnil slovenský reprezentant.

Klope na dvere prvého tímu

Jurčo má v NHL za sebou 201 zápasov, ale v tíme Edmontonu je nováčik a momentálne má status hráča, ktorý klope na dvere prvého tímu „olejárov“. A tréner Dave Tippett po zápase povedal, že spolu s Ethanom Bearom (rovnako autor dvoch gólov) zaklopali silno.

„Jedna vec je dostať možnosť sa ukázať a druhá ako s ňou naložiť. Táto dvojica (Jurčo a Bear – pozn.) je po dnešnom večere vo výhode,“ vyslovil sa Dave Tippett. K osobe Jurča ešte pre zámorské médiá rád podotkol: „Má výborné ruky aj celkovo hokejové zručnosti. A dostal sa do momentu, keď prišiel na to, že vie byť dobrý obojsmerný hráč. Hral s rozumom a pomáhal spoluhráčom.“

Chválu si Jurčo vyslúžil aj od hviezdneho Connora McDavida. „Spoločne s Bearom dali trénerskému tímu chrobáka do hlavy. Klobúk dolu pred nimi. Obaja boli túto noc veľmi dobrí. Súťaž o šancu hrať v prvom tíme je výborná vec, uvidíme, ako sa to skončí.“

NHL – prípravné zápasy

štvrtok

Florida – Tampa Bay 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Detroit – St. Louis 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

New York Rangers – Philadelphia 2:1 po sam. nájazdoch (1:0, 0:1, 0:0 – 0:0, 1:0)

Winnipeg – Edmonton 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)

Dallas – Minnesota 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

* Andrej Sekera (Dallas) odohral 19:23 min, 3 strely na bránu, 1 zblokovaná strela

Vancouver – Arizona 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)

San Jose – Calgary 4:1 (0:0, 0:0, 4:1)