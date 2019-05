Video: Toronto zavŕšilo obrat proti Bucks, vo finále NBA sa „Sever“ pobije s obhajcom titulu

TORONTO 26. mája (WebNoviny.sk) – Toronto Raptors premiérovo postúpilo do finále basketbalovej NBA a vyzve v ňom obhajcu titulu Golden State Warriors.

Rozhodlo o tom v sobotňajšom šiestom zápase finále Východnej konferencie, v ktorom zvíťazilo na vlastnej palubovke 100:94 nad Milwaukee a v celej sérii 4:2 na zápasy. Zavŕšilo tak obrat, keď úvodné dve merania síl sa skončili v prospech Bucks.

Milwaukee malo náskok

Milwaukee malo na dosah víťazstvo a rozhodujúci siedmy duel na vlastnej palubovke, keď viedlo v polovici druhej štvrtiny o 15 bodov 38:23.

Lenže na prelome tretej a štvrtej štvrtiny zaznamenali domáci šnúru 26:3 a nenechali si už postup vziať. Lídrom Raptors bol opäť Kawhi Leonard, ktorý si pripísal double-double 27 bodov a 17 doskokov.

„Nešlo to dobre, vyzeralo to ako frustrujúci večer. Lenže Kawhi Leonard z ničoho nič predviedol niekoľko monštróznych doskokov a to rozhodlo zápas,“ povedal na tlačovej konferencii po zápase tréner Toronta Nick Nurse.

„Bolí to, ale táto sezóna bola pre nás výnimočná a veríme, že sme iba na začiatku našej cesty. Nemôžem byť viac hrdý na mojich zverencov,“ skonštatoval kouč nečakaného víťaza základnej časti Mike Budenholzer.

Durant stále mimo hry

Golden State bude vo finále NBA favoritom. Nič na tom nemenia ani fakty, že bude začínať vonku, prehralo oba zápasy s Raptors v základnej časti (128:131 po predĺžení v Toronte, 93:113 v Oaklande) a minimálne v prvom stretnutí mu bude chýbať MVP spred roka Kevin Durant.

Pre Warriors hovoria skúsenosti, o titul zabojuje už piatykrát v rade. Toronto má šancu stať sa prvým profesionálnym klubom z Kanady, ktorý získa titul v niektorej zo štyroch najsledovanejších profesionálnych súťaží v Severnej Amerike.

Naposledy sa z prvenstva zhodne v roku 1993 tešili hokejisti Montrealu Canadiens v NHL a bejzbalisti Toronta Blue Jays v MLB. Raptors vtedy ešte ani neexistovali, vznikli v roku 1995. Finálová séria začína vo štvrtok 6. júna.