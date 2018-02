Video: Tottenham neprehral tretí zápas po sebe, Kane rozhodol derby proti Arsenalu hlavičkou

LONDÝN 10. februára (WebNoviny.sk) – Futbalisti Tottenhamu Hotspur neprehrali v najvyššej anglickej súťaži ani tretí zápas po sebe so súpermi ašpirujúcimi na miestenky v Lige majstrov.

Po triumfe nad Manchestrom United (2:0) a minulotýždňovej remíze na ihrisku FC Liverpool (2:2) zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 27. kola Premier League 2017/2018 nad úhlavnými rivalmi zo severu Londýna – hráčmi Arsenalu (1:0).

„Spurs“ sú tretí s 52 bodmi, ich postavenie môžu v tomto kole ohroziť ešte spomenutý Liverpool (51) a majstrovská Chelsea (50). „Kanonieri“, ktorí prehrali tretí ligový duel na ihriskách súperov v rade, sa držia na 6. pozícii (45).

Lepší priemer mal len Thierry Henry

Zápas vo Wembley sledovala rekordná návšteva na stretnutí anglickej ligy – 83 222 divákov. „Bol to dôležitý duel. Hrali sme veľmi dobre, najmä v druhom polčase po strelení gólu. V takýchto veľkých zápasoch je to vždy o prvom góle. Keď skórujete, zrazu máte viac priestoru aj viac šancí. Takto to bolo aj proti Arsenalu, no myslím si, že sme mali byť omnoho efektívnejší. Našťastie sme súpera udržali na dištanc až do konca,“ povedal pre klubový web kanonier Tottenhamu Harry Kane, ktorý v 49. min presnou hlavičkou zabezpečil domácemu tímu zisk troch bodov.

Bol to Kanov 23. presný zásah v tomto ligovom ročníku, načal ním druhú stovku gólov v Premier League. Štatistické twitterové konto OptaJoe poznamenalo, že 24-ročný zakončovateľ sa strelecky presadí každých 124 minút. V histórii najvyššej súťaže v „kolíske futbalu“ mal lepší priemer akurát Francúz Thierry Henry – skóroval každých 114 minút.

Kane urobil rozdiel v zápase

„V prvom polčase sme nedotiahli tri alebo štyri sľubné protiútoky, zakaždým to zlyhalo na finálnej prihrávke. Prvý gól bol kľúčový, Kane urobil to, čo dokáže – rozdiel v zápase. V koncovke duelu sme mohli vyrovnať na 1:1. Bude ťažké umiestniť sa v najlepšej štvorke, ale musíme o to bojovať,“ skonštatoval tréner hostí Arséne Wenger podľa BBC Sport.

Domáci kouč Mauricio Pochettino mal radosť z toho, ako si jeho mužstvo poradilo s náročným ligovým kalendárom. „Som šťastný, že sme vyhrali. Odohrali sme tri ťažké stretnutia proti Manchestru United, Liverpoolu a Arsenalu, z ktorých máme sedem bodov. V prvom polčase mali ešte obidve mužstvá dostatok síl. Naši súperi boli kompaktní a bolo zložité nájsť voľný priestor. Na trávniku sme síce dominovali, ale neutvorili sme si až tak veľa príležitostí. Po prestávke sa to však zmenilo, pokojne to mohlo byť aj 2:0 alebo 3:0,“ skonštatoval 45-ročný Argentínčan. Keď mu jeden z novinárov nadhodil, že Kanov víťazný zásah bol ukážkou typického zakončenia stredných útočníkov, odvetil: „Harry nie je staromódny útočník, je to futbalová súčasnosť aj budúcnosť. Sme hrdí, že hráva v našom mužstve.“