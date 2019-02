Video: Tottenham v Lige majstrov nedal šancu Borussii, Real Madrid si poradil s Ajaxom

BRATISLAVA 13. februára (WebNoviny.sk) – Po stredajších prvých zápasoch osemfinále futbalovej Ligy majstrov 2018/2019 sú bližšie k postup medzi okteto najlepších tímov v Európe španielsky Real Madrid a anglický Tottenham Hotspur.

Vysoký triumf domáceho Tottenhamu

Tottenham doma trimfoval nad nemeckou Borussiou Dortmund vysoko 3:0. Na londýnskom štadióne Wembley diváci v prvom polčase gól nevideli. Prvú ranu odostal hosťujúci BVB v 47. min, keď sa po krásnom centri Jana Vertonghena presadil dovtedy nevýrazný Son Hung-min.

Asistujúci Belgičan sa sám neskôr stal strelcom gólu na 2:0 po ďalšom vynikajúcom pase od Serga Auriera v 83. min a „kohúti“ vyhrávali už 2:0. O tri minúty neskôr sa presadil aj striedajúci Fernando Llorente po dobre zahranom rohu a domáci tím je po výhre 3:0 jednou nohou vo štvrťfinále LM.

Neuznaný gól Ajaxu

V druhom stredajšom stretnutí na Štadióne Johana Cruyffa prehrali futbalisti Ajaxu Amsterdam s Realom Madrid 1:2. V prvom polčase boli o niečo aktívnejší domáci a vypracovali si hneď niekoľko gólových šancí. V 36. min po peknej kombinácii zostal sám pred Thibautom Courtoisom marocký útočník Hakim Ziyech, ale v stopercentnej šanci trafil len belgického brankára. O štyri minúty neskôr sa hráči Ajaxu tešili z gólu, ale hlavný rozhodca Damir Skomina ho napokon neuznal.

Po prehliadnutí situácie systémom VAR usúdil, že jeden z domácich hráčov stojací v ofsajde bránil v pohybe madridskému gólmanovi. Obhajca „ušatej trofeje“ ustál šance súpera a po hodine hry udrel zásluhou Karima Benzemu.

Francúz ťažil z individuálnej akcie Viníciusa Jr., ktorý sa presadil cez troch hráčov súpera. Štvrťhodinu pred koncom sa predsa len dočkali aj hráči v bielo-červených dresoch.

Striedajúci Lucas Vázquez stratil loptu na vlastnej polovici a rýchlu akciu domácich úspešne zakončil Hakim Ziyech. Už to vyzeralo tak, že sa zápas skončí remízou, no opak bol pravdou. V 87. min poslal z pravej strany presný center Dani Carvajal a Marco Asensio rozhodol o tesnom triumfe „bieleho baletu“, ktorý je tak pred odvetou bližšie k postupu do ďalšej fázy LM. Odvety oboch duelov sú na programe v utorok 5. marca v Madride, resp. Dortmunde.

Liga majstrov 2018/2019

osemfinále (hrá sa odveta)

Tottenham Hotspur (Angl.) – Borussia Dortmund (Nem.) 3:0 (0:0) – hralo sa na štadióne Wembley

Góly: 47. Son, 83. Vertonghen, 86. F. Llorente

Rozhodoval: Antonio Mateu Lahoz (Šp.)

Ajax Amsterdam (Hol.) – Real Madrid (Šp.) 1:2 (0:0)

Góly: 75. Ziyech – 60. Benzema, 87. Asensio

Rozhodoval: Damir Skomina (Slo.)