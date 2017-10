Video: Tottenham vo Wembley rozdrvil Liverpool pred rekordnou návštevou histórie Premier League

LONDÝN 23. októbra (WebNoviny.sk) – Nedeľňajší šláger 9. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže priniesol vysoké víťazstvo Tottenhamu Hotspur nad FC Liverpool (4:1). „Spurs“ už po dvanástich minútach viedli 2:0, keď sa presadili útočné tykadlá Harry Kane a Son Heung-min.

„The Reds“ skorigovali v 24. min zásluhou Mohameda Salaha, avšak zvyšok zápasu opäť patril „kohútom“. V záverečných sekundách prvého dejstva skóroval Dele Alli a po zmene strán v 56. min dokončil deštrukciu Liverpoolu Harry Kane.

Rekordná návšteva na zápase Premier League

Zápas vo Wembley sa hral pred rekordnou kulisou novodobej histórie anglickej Premier League – na tribúnach bolo 80 827 divákov. Doterajšie maximum držal zápas Manchester United – Blackburn Rovers z 31. marca 2007, na Old Trafford vtedy zavítalo 76 098 fanúšikov.

„Neuveriteľné, chceli sme do zápasu vstúpiť svižne a dostať publikum na nohy. To je presne to, čo sme aj spravili. Myslím si, že sme v úvode hrali naozaj dobre, zásah Liverpoolu nevyplynul z priebehu hry. Tlačili sme a tretí alebo štvrtý gól sme mohli pridať už oveľa skôr,“ vyhlásil posledný menovaný pre Sky Sports. „Zaslúžili sme si zvíťaziť. Prvý gól bol veľmi dôležitý. Musíme zostať pozitívne naladení,“ nadviazal Kanov kórejský kolega z útoku Son Heung-min.

Tottenham uspel štvrtýkrát v sérii, v ligovej tabuľke je na 3. mieste (20 bodov, pozn.) a v ďalšom kole nastúpi na ihrisku Manchestru United v priamom súboji o druhú priečku. Naopak, zverenci Jürgena Kloppa nezvíťazili v treťom zápase po sebe a prepadli sa až na 9. pozíciu (13).

„Bolo to zlé. Myslím si, že v rozhodujúcich momentoch rozhodla väčšia túžba domácich hráčov. Celý zápas aj jeho výsledok bola naša veľká chyba. Tottenham hral dobre, ale náš tím mu to až príliš uľahčil. Prišli sme si do Londýna po priaznivý výsledok, no ani v jednej sekunde sme nehrali tak, aby sme ho dosiahli,“ povedal po stretnutí sklamaný kouč „The Reds“ Jürgen Klopp.

Pochettino žiaril šťastím

„Nebolo to o tom, že súperovi vyšli ´dokonalé´ lopty. Dali sme mu príležitosť. Musíme sa zbaviť chýb. V tejto chvíli určite nemyslíme na boj o majstrovský titul. Na budúci týždeň sa pokúsime dostať do lepšej nálady,“ uviedol pre Sky Sports liverpoolský stopér Joel Matip.

„Nebolo to z našej strany dobré. Tottenham si víťazstvo zaslúžil. Máme skvelý tím, ale musíme popracovať na niektorých veciach. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme sa to zmenili k lepšiemu. Zaslúžená kritika nás opäť privedie na správnu cestu. Verím, že to dokážeme,“ cituje web BBC Sport slová kapitána „LFC“ Jordana Hendersona.

Tréner Tottenhamu Mauricio Pochettino po skončení zápasu žiaril šťastím. „Bolo to z našej strany fantastické predstavenie. Hráči boli skvelí. Som šťastný aj za našich fanúšikov, navyše sme vyhrali pred zrakom Diega Maradonu či Kobeho Bryanta. Bol to pre nás fantastický deň. Wembley čoraz viac začína byť náš domov. Dokážeme tu víťaziť a pre naše sebavedomie je to mimoriadne dôležité. Pred zápasom som sa rozprával s Diegom Maradonom. Bol to veľmi emotívny rozhovor, vlial mi veľa dobrej energie. Je to najlepší hráč futbalovej histórie,“ skonštatoval 45-ročný Argentínčan.