Video: Tréner milánskeho Interu vychválil Škriniara, ktorý strelil svoj premiérový gól v Serie A

CROTONE 17. septembra (WebNoviny.sk) – Vyše 80 minút odolávala obrana Crotone favorizovanému Interu Miláno v sobotňajšom súboji 4. kola futbalovej Serie A, ale potom kapitulovala.

Hostí dostal do vedenia mladý slovenský stopér Milan Škriniar, ktorý sa po štandardnej situácii a hlavičkovom priťuknutí jedného zo spoluhráčov dovtedy točil s loptou v šestnástke, kým ju prízemnou strelou neposlal k ľavej žrdi domácej bránky.

Šťastný Škriniar

Pre 22-ročného Škriniara to bola gólová premiéra v Serie A, vlani ešte v drese Sampdorie Janov v 38 zápasoch neskóroval ani raz. Neskôr pridal chorvátsky krídelník Ivan Perišič aj druhý gól hostí, ktorí aj po štvrtom kole zostali bez straty bodu na čele tabuľky so skóre 10:1.

„Som veľmi šťastný, že som dal gól. Najdôležitejšie je však naše víťazstvo v zápase, v ktorom sme nehrali najlepší futbal. Vedeli sme, že to budeme mať náročné. Súper má fyzicky silné mužstvo a je ťažké hrať proti nim pred ich vlastnými fanúšikmi. My sme však silní ako tím, čo je veľmi dobré. Kolektív musí byť vždy pred individualitami,“ povedal Milan Škriniar, cituje ho klubový portál Interu Miláno prostredníctvom Mediaset Premium.

Spalettiho 200. zápas v Serie A

Tréner Luciano Spalletti (58) odkoučoval z lavičky Interu Miláno svoj dvojstý zápas v Serie A. Svoje mužstvo priviedol v novej sezóne k štvrtému triumfu v rade.

„Toto víťazstvo dokazuje, ako sme pokročili vo vývoji. Nebolo jednoduché vyrovnať sa s náročnými podmienkami – suchým trávnikom a vetrom, a to najmä v prvom polčase. Adaptovali sme sa však na podmienky, hrali s nasadením po celých 90 minút ako profíci, a to je pre mňa najdôležitejšie zistenie,“ uviedol Luciano Spaletti na talianskych weboch. K strelcovi prvého gólu Milanovi Škriniarovi poznamenal: „Obranca, ktorý je stále v pohotovosti, výborne fyzicky vybavený a vo svojom veku už aj osobnosť. Vkladáme do neho dôveru a on ju spláca.“

Športový denník Gazzetta dello Sport na svojom webe opísal Škriniarov gólový moment aj v širších súvislostiach. „Jeho prízemná strela sa predrala lesom nôh, zapadla do siete popri Cordazovi a oslobodila Inter. Spallettiho mužstvo vďaka nemu môže pokračovať v nastavenom rýchlostnom kurze. Tréner dal na začiatku sezóny s úctou dôveru stopérskemu duu Miranda – Škriniar a výsledkom je jeden inkasovaný gól v štyroch dueloch. Je to najlepšia defenzíva v Serii A spoločne s FC Turín, ktorý má zatiaľ o zápas menej. Dvadsaťpäť miliónov, ktoré Inter investoval do Škriniara, dráždili fanúšikov Interu, ale kontroverzné nálady sú už preč.“