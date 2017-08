Video: Trump opäť dôrazne varoval Severnú Kóreu: Ak zaútočí, rýchlo to oľutuje

WASHINGTON 12. augusta (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump varoval severokórejského lídra, že “rýchlo oľutuje”, pokiaľ zaútočí na ostrov Guam alebo ktorékoľvek americké územie či spojenca. Ako poznamenal, jeho tvrdý postoj voči severokórejskej jadrovej hrozbe podporujú milióny Američanov.

Po predchádzajúcej ostrej slovnej výmene v uplynulých dňoch sa Trump v piatok obrátil už priamo na vodcu KĽDR Kim Čong-una. Prípadný útok bude to preňho znamenať “veľký, veľký problém”, vyhlásil Trump. Zároveň zopakoval, že ochráni ostrov Guam. “Bude v bezpečí, verte mi,” povedal vo svojom golfovom klube v meste Bedminster v štáte New Jersey.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. srpna 2017