Video: Trump pricestoval do Londýna na štátnu návštevu, stretne s kráľovskou rodinou aj Mayovou

LONDÝN 3. júna (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump a jeho manželka Melania pricestovali do Veľkej Británie na trojdňovú štátnu návštevu.

Jeho Air Force One pristálo na letisku Stansted okolo 9:00 miestneho času (10:00 stredoeurópskeho letného času). Šéfa Bieleho domu na letisku privítali viacerí predstavitelia, okrem iných britský minister zahraničia Jeremy Hunt.

S Mayovou budú diskutovať aj o Huawei

V pondelok amerického prezidenta čaká návšteva Westminsterského opátstva, čaj s princom z Walesu a vojvodkyňou z Cornwallu či štátny banket v Buckinghamskom paláci, ktorý usporiadala kráľovná Alžbeta II.. Zúčastnia sa na ňom napríklad aj vojvoda a vojvodkyňa z Cambridgea či prominentní Američania žijúci vo Veľkej Británii.

Na ďalší deň sa Trump stretne na obchodných raňajkách s britskou premiérkou Theresou Mayovou v Paláci svätého Jakuba, na ktorých sa podľa všetkého zúčastnia viacerí poprední podnikatelia.

Následne sa prezident a predsedníčka vlády presunú do jej sídla na Downing Street, kde sa uskutočnia ďalšie rokovania. Trump by sa mal podľa spravodajskej stanice BBC s Mayovou rozprávať o klimatických zmenách či čínskej technologickej firme Huawei.

V stredu Trump vycestuje do Portsmouthu, kde si pripomenie 75. výročie vylodenia v Normandii. Následne odletí do Shannonu v Írskej republike, kde sa stretne s tamojším premiérom Leom Varadkarom. Potom prezident odíde do svojho golfového klubu v Doonbegu.

Skritizoval starostu Khana

Krátko pred pristátím Trump rozvíril vlny, keď na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter skritizoval londýnskeho starostu Sadiqa Khana, s ktorým sa už viackrát v minulosti dostal do potýčky.

Khan sa totiž vyjadril, že by Spojené kráľovstvo nemalo pre Trumpa „prichystať slávnosť„, na čo americký prezident reagoval, že je to „chladný chudák„.

Počas Trumpovej návštevy sú v Spojenom kráľovstve naplánované viaceré protesty. Tie by sa mali konať v Londýne, Manchestri, Belfaste či Birminghame.