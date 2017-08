Video: Trump zvažuje možnosť vojenského zásahu vo Venezuele

WASHINGTON 12. augusta (WebNoviny.sk) — Americký prezident Donald Trump pripustil možnosť vojenského zásahu proti Venezuele v reakcii na uzurpovanie moci tamojším lídrom Nicolásom Madurom. Trump novinárom v piatok povedal, že “vojenský zásah nevylučuje” a dodal, že je to “určite niečo, čo by sme mohli urobiť”.

Venezuela calls US President Trump’s warning of possible military action a “crazy act” https://t.co/zqc5vm0j5T pic.twitter.com/dFcYWJwews

— CNN (@CNN) 12. srpna 2017