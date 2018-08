Video: Učiteľ z Ohia je novým rekordmanom, Atlantický oceán prevesloval za 38 dní

BRATISLAVA 9. augusta (WebNoviny.sk) – Atlantickým oceánom sa dá preveslovať zo západu na východ za niečo málo viac ako mesiac. Presvedčil sa o tom na vlastnej koži 37-ročný Američan Bryce Carlson, ktorý sa cez víkend doplavil na anglické súostrovie Scilly.

Plavba z kanadského ostrova Newfoundland mu trvala presne tridsaťosem dní, šesť hodín a 49 minút a vytvoril ňou nový svetový rekord. Ten predchádzajúci (53 dní, osem hodín a 26 minút) sa mu podarilo vylepšiť o úctyhodných 15 dní.

Na realizáciu mu chýbali peniaze

Carlson je podľa amerického denníka The New York Times učiteľom biológie zo Cincinatti v Ohiu a horlivým ultramaratóncom. V minulosti napríklad absolvoval sériu maratónov, počas ktorej deň za dňom prebehol cez celé územie Spojených štátov, pričom každý deň ubehol zhruba 50 kilometrov. Nápad preveslovať oceán mal v hlave už dlhšie, no chýbali mu na jeho realizáciu peniaze.

„Viete, som učiteľ. Neleží mi len tak na konte 85-tisíc dolárov,“ zveril sa moreplavec denníku The New York Times, pričom hovoril o sume, ktorú sa mu podarilo pred cestou požičať si. Väčšiu časť z nich potreboval na stavbu a vybavenie svojej lode, ktorú nazval podľa svojej starej mamy – Lucille.

„Odišiel“ mu navigačný systém

Problémy na mori sa podľa Carlsona začali už na začiatku jeho 3 218 kilometrov dlhej plavby. Hneď na druhý deň po štarte sa mu pokazilo hlavné odsoľovacie zariadenie, ktoré potreboval na to, aby zo slanej morskej vody mohol pripravovať pitnú vodu.

O tri dni nato sa jeho loď prvýkrát prevrátila a „odišiel“ mu navigačný systém, ktorý sa už nikdy nevrátil k plnej funkčnosti a tak musel zapojiť náhradný. Ako Carlson neskôr zistil, išlo len o prvé z celkovo desiatich prevrátení sa jeho lode.

Moreplavec prezradil svoj recept na to, ako je možné vydržať dlhý boj na mori, počas ktorého sa vám všetko kazí a nič nejde podľa vašich predstáv. Ako hovorí, jeho receptom je sústrediť sa vždy len na nasledujúcich päť minút.

Chvíle na lodi si spestroval filmami

Carlson podľa vlastných slov spával priemerne šesť hodín za noc, no nikdy nie v kuse, keďže sa každú hodinu až dve budil a kontroloval, či všetko prebieha tak, ako má. Chvíle na lodi si z času na čas spestroval filmami, prípadne si zo zabudovaných vodotesných reproduktorov púšťal obľúbenú elektronickú hudbu.

Ako hovorí, mal veľa času na rozmýšľanie o svojom živote, a ak mu jeho cesta niečo dala aj vo filozofickej rovine, potom je to poznanie, že chce venovať ešte viac času tomu, aby bol dobrým učiteľom a dobrým partnerom svojej priateľky.

