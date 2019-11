Video: Ukážka nerozbitnosti skiel Cybertrucku sa nepodarila, Musk viní neviditeľnú prasklinu

Elon Musk viní z nevydarenej ukážky nerozbitnosti skiel pickupu Cybertruck, ktorý predstavil minulý týždeň, poradie v akom predvádzali odolnosť automobilu.

Do dverí auta najprv udreli kladivom, pričom sa zdalo, že ukážka bola úspešná, no práve toto podľa šéfa spoločnosti Tesla spôsobilo neviditeľnú prasklinu, čo následne viedlo k rozbitiu okna, keď doň v ďalšom teste hodili oceľovú guľu.

Incidentu sa vraj dalo predísť

Vyjadril sa tak v odpovedi fanúšikovi na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter s tým, že sa incidentu dalo jednoducho predísť.

„Úder kladivom do dverí spôsobil prasklinu v spodnej časti skla, čo bol dôvod, prečo sa od neho guľa neodrazila. Mali sme najprv hodiť guľu do okna a potom udrieť kladivom do dverí. Nabudúce,“ napísal vynálezca a podnikateľ, pričom počas víkendu zdieľal aj video zo zákulisia, kde sa im skúška podarila.

Zmiešané reakcie

Futuristické vozidlo predstavila spoločnosť Tesla minulý štvrtok v kalifornskom meste Hawthorne a napriek zmiešaným reakciám, ktoré si vyslúžilo, už dostala na Cybertruck viac ako 200-tisíc objednávok. Objavili sa pritom aj špekulácie, že Musk nevydarenú ukážku narafičil, aby sa video stalo virálnym.

Automobilka vozidlo ponúka v troch verziách, pričom jeho cena by mala začínať na úrovni 39 900 dolárov (v prepočte približne 36 250 eur). S výrobou plánuje Tesla začať v roku 2021.