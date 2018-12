Video: Úradujúci šampión NBA prehral druhý domáci zápas po sebe, Harden zaznamenal 45 bodov

HOUSTON 28. decembra (WebNoviny.sk) – Basketbalisti Golden State prehrali v zámorskej NBA druhý domáci zápas po sebe, vo štvrtok podľahli Portlandu 109:110 po predĺžení. O víťazstve Trail Blazers rozhodol šesť sekúnd pred koncom trojkou Damian Lillard, 28-ročný stredný rozohrávač si v zápase dokopy pripísal 21 bodov.

Úradujúcim šampiónom nestačilo ani 29 bodov Stephena Curryho, či triple-double v podaní Kevina Duranta (26 bodov, 10 doskokov, 11 asistencií). Golden State majú momentálne bilanciu 23 – 13 a v „nabitej“ Západnej konferencii im patrí druhé miesto. Portland je so skóre 20 – 15 šiesty.

Rozohrávač James Harden 45 bodmi priviedol Houston k víťazstvu nad Bostonom 127:113. Pre 29-ročného rodáka z Los Angeles to bol šiesty zápas v sérii s viac ako 35 bodmi, čo sa naposledy podarilo jeho nedávnemu bývalému spoluhráčovi Carmelovi Anthonymu v apríli 2013. Harden vo štvrtok premenil celkovo 11 z 26 striel z poľa, do koša mu padlo 9 z 18 trojok. „Pri streľbe si verím a lopty tam padajú. Niekedy sa to nedarí, ale väčšinou som úspešný. Stále musím na sebe pracovať,“ komentoval Harden.

Los Angeles Lakers prišli o víťazstvo v Sacramente v samom závere, keď Bogdan Bogdanovič 0,8 sekundy pred koncom trojkou rozhodol o triumfe domácich 117:116. V drese hostí nehral hviezdny LeBron James, ktorý si v utorkovom dueli v Golden State natiahol slabiny.