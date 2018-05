Video: Usain Bolt skúšal šťastie na tréningu v nórskom futbalovom tíme, chce si zahrať aj zápas

DRAMMEN 30. mája (WebNoviny.sk) – Bývalý jamajský šprintér Usain Bolt sa po skončení atletickej kariéry zameral na futbal. Po tréningoch s nemeckou Borussiou Dortmund a juhoafrickým klubom Mamelodi Sundows najnovšie skúša šťastie v nórskom tíme Strömsgodset Toppfotball. Informovala o tom britská televízia BBC.

Svetový rekordér v šprintoch na 100 a 200 metrov by mal počas tohto týždňa odohrať aj jeden prípravný zápas, v ktorom Strömsgodset nastúpi proti nórskej reprezentácii do 19 rokov. „Možno si v klube niečo všimnú a dajú mi šancu,“ okomentoval svoju prítomnosť v Nórsku Usain Bolt.

Účasť osemnásobného zlatého medailistu z olympijských hier na tréningu Strömsgodsetu nebola avizovaná a prekvapila aj samotných hráčov nórskeho mužstva. „Povedali sme im, že muž, ktorý príde, je veľmi rýchly. Potom sa otvorili dvere a Bolt vošiel dnu. Bol to pre nich šok, Nemohli tomu uveriť,“ opisoval pre BBC riaditeľ futbalovej sekcie klubu Jostein Flo, ktorý vyzdvihol kvality niekdajšieho atléta. „Je to dobrý futbalista. Inak by s nami nemohol trénovať. Jeho prítomnosť je výbornou inšpiráciou pre hráčov, trénerov aj celý klub.“

Usain Bolt sa podľa BBC pripravuje na exhibičný zápas pod záštitou UNESCO, kde nastúpi ako kapitán výberu celebrít a futbalistov. Duel sa uskutoční 10. júna v Manchestri na štadióne Old Trafford.