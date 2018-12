Video: V bombajskej nemocnici vypukol požiar, pravdepodobne ho spôsobil elektrický skrat

NAÍ DILLÍ 17. decembra (WebNoviny.sk) – Najmenej šesť obetí a 129 zranených si vyžiadal požiar, ktorý vypukol v pondelok v nemocnici v indickej finančnej metropole Bombaj. Informovala o tom miestna polícia.

Predpokladá sa, že požiar v päťposchodovej budove štátnej nemocnice v mestskej časti Andheri spôsobil elektrický skrat. S plameňmi bojovali hasiči za pomoci desiatich kusov hasiacej techniky, zatiaľ čo 15 sanitiek odvážalo zranených do nemocníc. Agentúra The Press Trust of India uviedla, že stav väčšiny zranených je stabilizovaný.