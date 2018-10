Video: V Chicagu spomínali na Stana Mikitu, úvodné buly zápasu NHL hodila jeho manželka Jill

CHICAGO 8. októbra (WebNoviny.sk) – Klub zámorskej hokejovej NHL Chicago Blackhawks využil úvodný domáci duel novej sezóny na uctenie si pamiatky legendárneho útočníka Stana Mikitu, ktorý zomrel začiatkom augusta vo veku 78 rokov.

„Čierni jastraby“ odprezentovali pred začiatkom stretnutia s Torontom Maple Leafs (6:7 pp) spomienkové video venované slovenskému rodákovi a takisto mu venovali symbolických 21 sekúnd ticha, keďže na drese nosil práve toto číslo.

„Bol to jeden z najikonickejších hráčov, ktorý si kedy obliekal Blackhawks. Jeho talentu a láskavosti sa vyrovnali už iba jeho povaha a dobré srdce,“ charakterizoval Mikitu moderátor predzápasového ceremoniálu Pat Foley. „Bol to špeciálny človek nielen v rámci našej organizácie, ale v rámci celej komunity v Chicagu. V lete, keď sme ho stratili, to bolo pre nás ťažké. Toto je však pekná spomienka,“ pokračoval pre NHL.com tréner Chicaga Joel Quenneville.

Na spomienkovej udalosti sa zúčastnila Mikitova rodina vrátane manželky Jill, ktorá sa neubránila slzám. Práve ona mala na starosti slávnostné vhadzovanie pred duelom Chicaga s Torontom, v ktorom zvíťazili hostia 7:6 po predĺžení. Ešte pred tým ako pustila puk na ľadovú plochu, aplaudovalo jej zosnulému manželovi zaplnené United Center.